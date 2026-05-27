Una mujer sufrió una estafa telefónica, le vaciaron la cuenta y el banco debió devolverle el dinero

Una mujer logró recuperar el dinero que le habían robado de su cuenta de banco después de denunciar una estafa telefónica que se concretó mediante una llamada realizada desde un número oficial de la entidad financiera.

El caso ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y fue investigado por la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC), que intervino tras la denuncia presentada por la damnificada.

La causa permitió reconstruir rápidamente cómo se produjo la maniobra y derivó en que el banco, que inicialmente había rechazado el reclamo, terminara restituyendo el dinero sustraído.

Cómo se produjo la estafa

Según trascendió, la mujer había intentado comprar entradas a través de una página web y, poco después, recibió una llamada telefónica supuestamente proveniente de la entidad bancaria.

Durante la comunicación, un operador le solicitó datos sensibles, entre ellos el usuario y la contraseña de acceso al home banking. La víctima entregó la información creyendo que estaba hablando con personal legítimo del banco y posteriormente volvió a recibir otro llamado relacionado con la operación.

Minutos después advirtió que su caja de ahorro había sido vaciada y realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación encabezada por el fiscal Miguel Ángel Kessler permitió comprobar que la comunicación efectivamente había sido realizada desde un número oficial vinculado a la entidad financiera.

Además, se solicitaron las grabaciones y registros de llamadas correspondientes a la fecha y horario denunciados por la damnificada.

El banco restituyó el dinero

A partir de la denuncia, la Fiscalía activó el protocolo previsto para casos de ciberfraudes financieros. Ese procedimiento incluye pedidos inmediatos a bancos y billeteras virtuales para bloquear preventivamente cuentas y congelar fondos por un plazo de 60 días mientras avanza la investigación.

Según informaron fuentes judiciales, el banco inicialmente se había negado a devolver el dinero, aunque posteriormente cambió su postura tras conocerse los resultados de las primeras medidas investigativas.

La entidad financiera finalmente reintegró la totalidad del dinero sustraído luego de que se confirmara que la llamada había existido y que desde allí se habían solicitado datos de acceso que nunca debieron requerirse.

No obstante, la investigación también detectó irregularidades en el sistema de registro de comunicaciones del propio banco. De acuerdo a lo informado, solo quedó grabado el segundo llamado realizado por la víctima para alertar sobre lo ocurrido, mientras que no existía registro de la primera comunicación donde le pidieron las claves de acceso.

La Fiscalía indicó además que la rápida intervención permitió preservar información clave y congelar movimientos bancarios vinculados a la maniobra fraudulenta.