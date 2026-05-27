Veterano de Malvinas recuperó una carta robada hace 42 años y emocionó a su madre

Héctor Daniel Ponce recuperó una carta enviada desde Malvinas en 1982, que había sido robada mediante un engaño y apareció en una subasta.
Héctor Daniel Ponce recuperó una carta enviada a sus padres desde las Islas Malvinas durante la guerra de 1982, que había sido robada hace 42 años mediante un engaño y recientemente apareció publicada en una subasta internacional por eBay. El veterano sorprendió a su madre en Villa Mercedes, San Luis, al devolverle el escrito original que ella había recibido por primera vez en plena guerra.
La escena quedó registrada en un emotivo video donde la mujer rompió en llanto al volver a leer la carta escrita por su hijo cuando tenía 19 años y combatía en el conflicto bélico. “Tenemos que conseguir las otras cartas, ¡pero ya tenemos una!”, expresó Ponce mientras intentaba contener a su madre.
La correspondencia había sido escrita el 29 de abril de 1982 desde las islas y enviada a sus “queridos viejos”. Décadas después, volvió a llegar a la misma casa familiar, aunque en circunstancias completamente distintas.
La carta apareció en una subasta internacional
Ponce había perdido un total de 17 cartas enviadas desde Malvinas en 1984, cuando un hombre que caminaba con muletas se presentó en su vivienda asegurando ser excombatiente y colaborar con un supuesto libro impulsado por Ernesto Sábato. Todo resultó ser un engaño.
Según relató el veterano, inicialmente ofreció fotocopias de las cartas, pero finalmente entregó los originales tras la insistencia del hombre, que argumentaba la importancia histórica del material.
Hace pocos días, Ponce recibió un mensaje a través de Facebook de un coleccionista mendocino llamado Jesús Castro, quien le advirtió que una de sus cartas estaba siendo subastada en eBay. El remate ya superaba los 300 dólares.
Tras el reclamo realizado por el excombatiente, la plataforma internacional dio de baja la subasta e intervino para devolverle el documento original.
“Estas cosas son caricias al alma”
En el video difundido tras la recuperación, la madre de Ponce se emocionó profundamente al volver a tener la carta entre sus manos. “Muchas gracias por todo”, expresó entre lágrimas.
Ponce destacó además el valor sentimental del documento. “La única forma de decir que estábamos vivos era la carta. Cuando recibían la carta, en Argentina sabían que hasta el momento en que la mandaste estuviste vivo”, había contado días atrás.
El veterano también celebró el buen estado de conservación del escrito. “Está impecable, bien conservada, a pesar de que era un aerograma de aquella época”, sostuvo.
“Estas cosas son caricias al alma”, resumió finalmente el excombatiente tras recuperar una de las últimas pruebas materiales de su paso por la Guerra de Malvinas.