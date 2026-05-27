El gobierno presentó nuevos proyectos y acelera la agenda en el Congreso

El Gobierno presentó en el Congreso un paquete legislativo con proyectos vinculados a la regulación del lobby, el denominado “Súper RIGI”, la ludopatía digital y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. La Casa Rosada buscará administrar los tiempos parlamentarios en medio del calendario político y del inicio del Mundial de fútbol previsto para junio.

Este martes ingresaron a la Cámara de Diputados las iniciativas para regular la gestión de intereses —conocida como ley de lobby— y el proyecto de “Súper RIGI”, orientado a promover grandes inversiones en sectores energéticos y de la economía del conocimiento mediante beneficios fiscales.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo ya había enviado al Senado el proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal y otro destinado a regular los juegos de azar en línea.

El oficialismo controlará las comisiones clave

La iniciativa sobre lobby será debatida en un plenario conformado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas encabezadas por diputados de La Libertad Avanza.

En tanto, el proyecto de “Súper RIGI” tendrá como cabecera a la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch. También participarían Industria y Ciencia y Tecnología en modalidad de plenario.

Por su parte, la ley de prevención de la ludopatía digital ya tiene asignadas tres comisiones en el Senado: Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, todas conducidas por legisladores oficialistas.

La derogación de la Ley de Etiquetado Frontal también recaería en la comisión de Salud, lo que le permitiría al Gobierno manejar el ritmo y la estrategia del tratamiento parlamentario.

Los números y el impacto del Mundial

En el oficialismo consideran que cuentan con margen suficiente para avanzar especialmente con las leyes que ingresaron por Diputados, como la regulación del lobby y el “Súper RIGI”, apoyándose en aliados habituales que ya acompañaron el primer Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluido en la Ley Bases.

Sin embargo, el escenario aparece más incierto en torno al proyecto sobre apuestas online. La media sanción obtenida en 2024 por una ley más restrictiva contra la publicidad de juegos de azar dejó antecedentes de posiciones divididas entre el PRO y la UCR.

Algo similar podría ocurrir con la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en 2021 con amplias mayorías tanto en el Senado como en Diputados, incluyendo votos favorables de sectores opositores que hoy mantienen alianzas parlamentarias con el oficialismo.

En paralelo, el Congreso se prepara para una posible desaceleración de la actividad legislativa por el Mundial de fútbol, que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. Aun así, el oficialismo buscará evitar un freno total y definir qué proyectos acelerará durante ese período.

Antes del inicio del torneo internacional, el Senado podría sesionar el próximo 4 de junio para tratar pliegos judiciales, un plan de pago a fondos buitre por 171 millones de dólares y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.