La niebla complica la visibilidad en la mañana de este miércoles en Paraná y la región

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa jornadas con presencia de niebla, temperaturas bajas durante las mañanas y máximas cercanas a los 20 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este miércoles 27 de mayo se prevé una mínima de 8 grados y una máxima de 20, en un contexto de estabilidad climática.

Durante las primeras horas del día se registran bancos de niebla y neblinas en distintos sectores de la capital entrerriana y la región, una condición que podría repetirse en las próximas jornadas debido a la humedad y al escaso viento.

El reporte oficial indicó además que no se esperan precipitaciones para lo que resta de la semana. Los vientos serán leves, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Días frescos y tardes templadas

Para el jueves 28 de mayo, el SMN anuncia una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 19, con nubosidad variable y probabilidad muy baja de lluvias. Las condiciones de humedad volverán a favorecer la formación de niebla durante la mañana.

El viernes 29 se mantendría el tiempo estable, con registros térmicos entre 14 y 20 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y continuará la circulación de viento leve.

En tanto, el sábado 30 de mayo se pronostica una mínima de 10 grados y una máxima de 19.

Cómo comenzará junio en la capital entrerriana

El domingo 31 de mayo presentaría condiciones similares, con temperaturas de entre 9 y 20 grados y cielo parcialmente cubierto. Las mañanas continuarían siendo frescas en toda la región.

Para el lunes 1º de junio se estima una mínima de 12 grados y una máxima de 19, mientras que el martes 2 la temperatura descendería hasta los 8 grados en horas de la mañana, con máxima prevista de 17.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, Paraná atravesará una semana sin lluvias significativas, aunque con persistencia de nieblas y neblinas matinales.

Sigue el alerta violeta por niebla

La alerta violeta por niebla continúa vigente hasta este jueves. El fenómeno afectará especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, generando importantes reducciones de visibilidad en rutas, accesos urbanos y caminos de la región centro y noreste del país.

Las provincias alcanzadas por la advertencia son Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Chaco. El SMN advirtió que los bancos de niebla podrían ser densos y persistentes, principalmente en zonas rurales y corredores viales estratégicos donde el tránsito suele intensificarse en las primeras horas del día.

La situación responde a un escenario de alta estabilidad atmosférica, con presencia de aire húmedo en capas bajas y escasa circulación de viento. Estas condiciones favorecen la formación de nieblas compactas que, en algunos sectores, pueden reducir la visibilidad a menos de 100 metros, complicando significativamente la circulación vehicular y las operaciones aéreas.

Durante la jornada de este miércoles, la alerta violeta por niebla abarcará amplios sectores del Litoral y la región Pampeana. En Entre Ríos, el fenómeno alcanzará prácticamente a toda la provincia, mientras que en Buenos Aires afectará especialmente al norte y este bonaerense.

En Santa Fe, Corrientes y Chaco también se prevén condiciones de muy baja visibilidad durante gran parte de la madrugada y las primeras horas de la mañana. Los especialistas explicaron que la humedad acumulada durante los últimos días, sumada a las temperaturas frescas y la ausencia de viento, crea un ambiente propicio para que las nieblas se mantengan durante varias horas.

Para el jueves, el SMN anticipa que la alerta continuará vigente aunque de manera más localizada. En Entre Ríos, el fenómeno persistirá principalmente en el sur provincial, afectando departamentos como Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Tala, Uruguay y Colón. En estas zonas podrían registrarse nuevas complicaciones para circular durante las primeras horas del día.