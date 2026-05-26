Un retirado de la fuerza resultó herido en choque entre dos camionetas en el Acceso Norte

Una persona resultó lesionada tras un fuerte choque entre dos camionetas en inmediaciones del ingreso norte a la capital entrerriana, a unos cinco kilómetros de la estación de servicio YPF.

El hecho ocurrió cuando una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux impactaron violentamente en plena circulación, generando un importante operativo de emergencia.

Según se informó en el lugar a Elonce, la Amarok ingresaba a la ciudad de Paraná de este a oeste y tomó un retorno habilitado sobre el acceso. En ese momento, se incorporó al carril contrario por el que circulaba la Hilux en sentido hacia Colonia Avellaneda. El impacto se produjo en la parte lateral del lado del acompañante de la camioneta blanca.

En la Toyota Hilux viajaba un hombre de 60 años, retirado de la fuerza, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El impacto contra el parabrisas dejó evidentes marcas y derivó en su asistencia médica. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde se evalúa su estado de salud.

Asistencia de emergencia y primeros peritajes

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal del 107, Policía de Entre Ríos y la división de Accidentología Vial, que realizó pericias fotográficas y relevamientos técnicos para determinar la mecánica del siniestro.

El bombero voluntario Miguel Albarello explicó la intervención: “Fuimos alertados por un siniestro vial entre dos vehículos, en el cual uno de los conductores resultó con escoriaciones y un traumatismo en la zona de la cabeza. Fue asistido rápidamente y trasladado para control”.

Además, agregó: “El conductor estaba consciente, aunque un poco perdido en tiempo y espacio, pero solo refería dolor en la cabeza”.

Testimonios y versión del conductor

El conductor de la Volkswagen Amarok, que viajaba acompañado por una pareja adulta, dio su versión del hecho ante las autoridades en el lugar del operativo. El vehículo no registró lesionados y sus ocupantes se encontraban en buen estado general.

“Al tomar el retorno se abre mucho y lo encuentra la Toyota Hilux que venía en sentido hacia Colonia Avellaneda”, explicó la policía.

Respecto al estado del herido, agregó: “En este momento está siendo evaluado en el Hospital San Martín. Llegó consciente, pero no sabemos el estado actual”.

Tránsito asistido y evaluación judicial

Las autoridades policiales confirmaron que el retorno donde ocurrió el impacto se encuentra habilitado, aunque remarcaron la importancia de respetar los carriles para evitar este tipo de incidentes. “El problema es invadir el carril del otro”, señaló el jefe de comisaría Séptima, Comisario Walter Ceferino Almada.

Fuerte accidente en Acceso Norte: una persona hospitalizada

En la Volkswagen Amarok viajaban cinco ocupantes, todos mayores de edad y sin lesiones. También se constató que la documentación de ambos vehículos estaba en regla. No se realizaron test de alcoholemia.

El tránsito en la zona permaneció asistido, con circulación reducida y desvíos por la banquina mientras se realizaban las tareas de peritaje. Las autoridades solicitaron circular con precaución hasta la normalización total del flujo vehicular.