Básquet: avanzan los operativos de detección de talentos en el país y habrá jornada en Talleres

REDACCIÓN ELONCE
El coordinador del básquet formativo de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), Cristian Santander, explicó cómo se desarrolla el plan federal de captación y desarrollo de jugadores y jugadoras en distintas provincias del país. Mañana habrá una convocatoria en Club Atlético Talleres.
La Confederación Argentina de Básquet (CAB) continúa con el Plan de Desarrollo Federal de detección y desarrollo de talentos en categorías formativas, una iniciativa que busca observar jugadores y jugadoras de distintas regiones del país para proyectarlos hacia futuras selecciones nacionales. Así lo explicó Cristian Santander, coordinador del básquet formativo del organismo, en diálogo con ELONCE Radio & Stream FM 98.
“Hemos visto chicos y chicas de los años 2010, 2011 y 2012 que están en el radar de futuras competencias. Se trató de ver casi 100 jugadores y jugadoras, y sacar conclusiones”, detalló Santander al describir el trabajo realizado en el primer operativo en la provincia.
El entrenador destacó que el objetivo de la CAB es ampliar la base de observación en todo el territorio nacional. “La idea es que se pueda llegar a distintos puntos del país, no solo ver las competencias, sino también conocerlos en cancha y tenerlos en cuenta para futuras preselecciones”, explicó.
Un trabajo federal de observación y seguimiento
Santander remarcó que los operativos permiten observar a jóvenes de diferentes asociaciones y provincias, aunque aclaró que los tiempos de evaluación son acotados. “Siempre son cortos, necesitaríamos un poco más, pero esta tarde sirvió para tomar datos y conocer a varios chicos que nos habían sugerido”, indicó.
El trabajo forma parte de un cronograma que ya recorrió distintas regiones del país y que continuará en nuevas sedes. “Vamos paso a paso por distintas regiones. Ya estamos trabajando para ir a Córdoba y cubrir toda la zona de Buenos Aires”, adelantó el coordinador.
La iniciativa también incluye experiencias previas en la Patagonia, donde se realizaron competencias de selecciones provinciales que facilitan la detección de talentos con filtros previos realizados por cada jurisdicción.
Evaluación técnica y proyección de talentos
El programa de la CAB se centra en categorías de entre 13 y 16 años, con el objetivo de identificar potenciales jugadores para futuras competencias nacionales. Santander explicó que el proceso aún está en etapa de diagnóstico.
“Todavía estoy en un proceso de conocer y conectarme con los coordinadores de las provincias. Es temprano para decir cómo evolucionan, pero el argentino tiene una cosa que es la competitividad”, señaló.
El plan no solo apunta a la observación, sino también a la detección de aspectos técnicos y físicos. Los jugadores seleccionados reciben planes de trabajo personalizados y comienzan un seguimiento más detallado.
“Se les entregan planes de trabajo físicos y técnicos y se empieza un seguimiento más minucioso”, precisó el coordinador.
Entrenamientos, evaluaciones y objetivos a futuro
El operativo combina evaluaciones físicas, ejercicios técnicos y juegos reducidos como 3x3, 4x4 y 5x5, con el objetivo de observar el rendimiento en situación real de juego. “Dejarlos jugar, dejarlos expresarse”, señaló Santander sobre la metodología utilizada.
Además, toda la información recolectada se carga en una plataforma de seguimiento, lo que permite proyectar futuras convocatorias y preselecciones.
“Queremos hacer a fin de año la primera prenómina de la U16 del próximo año”, adelantó el coordinador, quien destacó que el trabajo es a largo plazo y apunta también a la formación integral de los jóvenes atletas.
Finalmente, subrayó la importancia de acompañar no solo el desarrollo deportivo, sino también los hábitos de los jugadores. “Hay que hablarles de los hábitos que tienen que crear si quieren llegar a una selección nacional”, concluyó.
Convocatoria en el Club Atlético Talleres
El programa continuará su recorrido con actividades en la cancha del Club Atlético Talleres de Paraná, en la zona de calles Irigoyen y Feliciano, donde se prevé una nueva convocatoria de chicas y chicos en el marco de las jornadas de detección y evaluación. Será a partir de las 13:45 con organización conjunta con Asociación Paranaense de Básquet y la Asociación de Santa Elena.
En ese sentido, el coordinador explicó que durante la jornada previa participaron alrededor de un centenar de jóvenes en el estadio Malvicino, en cancha de Unión, en lo que fue el primer día de trabajo de un total de tres previstos en la región.
El plan es encabezado por Leonardo Gutiérrez y cuenta con la coordinación de Santander, quien destacó que se trata de un equipo de trabajo con amplia experiencia en el desarrollo de jugadores y jugadoras en categorías juveniles.