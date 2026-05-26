Kickboxing: Academia Assey busca apoyo para competir en Victoria

REDACCIÓN ELONCE
Damián Gotti, peleador de kickboxing de la Academia Assey, visitó el programa “El Once Deportivo” y contó las dificultades que atraviesa la institución para poder viajar con 17 competidores a un torneo en Victoria.
El kickboxing volvió a ocupar un lugar destacado en la escena deportiva de Paraná a partir del testimonio de Damián Gotti, representante de la Academia Assey, quien pasó por el programa “El Once Deportivo”, emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. Allí relató no solo el presente competitivo de la academia, sino también las dificultades económicas que enfrenta el grupo para poder participar de un importante evento en la ciudad de Victoria.
Durante la entrevista, el peleador explicó cómo funciona la disciplina y detalló el trabajo diario que realizan en la sede ubicada en la parroquia San Agustín. “La idea es venir a contar un poquito lo que es este deporte y a contar también las necesidades que tenemos nosotros. Estamos necesitando una manito grande de la gente”, expresó Gotti en diálogo con el ciclo deportivo.
El referente del kickboxing local también explicó las características básicas de la disciplina. “Si vamos a la palabra kick, patada; boxing, boxeo. Se basa en patada, puño y rodilla”, comentó al describir una actividad que en los últimos años ganó terreno en la capital entrerriana y reúne a una gran cantidad de jóvenes y adultos.
Una academia con historia y crecimiento constante
La Academia Assey cuenta con dos décadas de trayectoria y desde hace 12 años desarrolla sus actividades en el salón parroquial de San Agustín. Allí entrenan diariamente alrededor de 85 a 90 personas entre menores y adultos, tanto hombres como mujeres, en distintos horarios.
“Tenemos entrenamiento de 8 a 9 y a las 10 de la noche. Todos los días”, señaló Gotti, quien además comentó que hace aproximadamente nueve meses se sumó a la academia tras haber entrenado en otra institución.
El peleador resaltó especialmente el clima humano que se vive dentro del grupo. “La verdad que es muy bueno el ambiente que hay adentro, es espectacular. Los compañeros son muy dados con todo, te ayudan, están encima de uno cuando necesitan algo”, afirmó.
Además de las clases de kickboxing, en el espacio también se desarrollan actividades funcionales para personas mayores. Según explicó el entrevistado, el lugar se convirtió en un punto de encuentro para vecinos del barrio que encuentran en el deporte una herramienta de contención y disciplina.
El desafío de viajar a Victoria
Uno de los principales motivos de la presencia de Gotti en el programa fue dar a conocer la situación que atraviesa la delegación de cara al torneo que se realizará el próximo 13 de junio en Victoria.
La Academia Assey planea participar con 17 competidores, muchos de ellos menores de edad y sin recursos económicos para afrontar el viaje. “La situación económica para todos está complicada. Alquilar una trafic se nos complica demasiado”, explicó.
Según detalló el deportista, el costo total del traslado ronda los 490 mil pesos. “Son 17 competidores que la mayoría no cuentan con recursos como para poder llegar hasta el lugar”, indicó.
Ante ese panorama, comenzaron una campaña solidaria para reunir fondos y garantizar la presencia de todos los peleadores. “La idea sería que la gente nos pueda dar una mano con lo que pueda”, sostuvo Gotti.
También contó que intentaron gestionar ayuda estatal, aunque sin éxito. “Intentamos, la verdad que nos cerraron la puerta de un lado y del otro. Nos dijeron que no, que en este momento las móviles estaban ocupadas”, relató.
Competidores que buscarán defender títulos
Entre los integrantes de la delegación aparecen nombres destacados del kickboxing local. Uno de ellos es Lorenzo Castro Giovanni, quien viajará para defender un cinturón obtenido el año pasado.
“Tenemos un chico, Lorenzo Castrogiovanni, que es el que va a ir a defender el cinturón a Victoria que lo ganó el año pasado”, contó con orgullo el peleador de la Academia Assey.
Otra de las figuras mencionadas fue Fátima Jaime, quien también atraviesa un gran presente deportivo. “Tenemos a Fátima Jaime que va a competir en Victoria, pero ella va a defender el cinturón en Concepción del Uruguay”, explicó.
Gotti valoró especialmente el crecimiento de sus compañeros y el compromiso colectivo para seguir representando a Paraná en distintas competencias. “La verdad que muy orgulloso de mis compañeros, que entre todos nos alentamos y entre todos queremos salir adelante”, aseguró.
En lo personal, el entrevistado reveló que afrontará su primera pelea representando oficialmente a la Academia Assey. Competirá en la categoría peso pesado y reconoció sentir ansiedad de cara al debut.
El esfuerzo diario para sostener el kickboxing
Más allá de las competencias, Gotti también relató otro duro golpe que sufrió la academia durante el último año: un robo en las instalaciones donde entrenan.
“Nos robaron guantes y cada guante hoy está -el más económico- a 70 mil pesos”, lamentó. Además, explicó que también perdieron colchonetas y otros elementos fundamentales para la práctica deportiva.
Finalmente, Gotti dejó abierta la invitación para quienes quieran acercarse a practicar la disciplina o colaborar con la institución. “Las puertas están abiertas para todos los que quieran sumarse”, expresó.