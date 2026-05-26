Asociación Paranaense de Fútbol de Salón: expectativa por el C-20 y la Copa de Oro

La Asociación Paranaense de Fútbol de Salón atraviesa un gran momento deportivo e institucional, marcado por la destacada participación de su seleccionado C-20 en el torneo nacional que se disputa en Esquina, Corrientes, y por los preparativos para recibir en Paraná a la Copa de Oro Femenina. Así lo expresó Débora Ramírez, presidenta de la entidad, durante una entrevista en el programa “El Once Deportivo”, emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

Ramírez destacó el rendimiento del combinado juvenil en una competencia que reúne a algunas de las potencias del futsal argentino. “Los chicos están disputando su segundo partido. Van ganando 1 a 0 y acaba de terminar el primer tiempo contra Comodoro Rivadavia. Ayer jugamos un partidazo, pero terminamos perdiendo por la mínima diferencia”, señaló sobre el presente del equipo entrerriano.

La dirigente remarcó el orgullo que representa para la institución el desempeño de los jóvenes jugadores y valoró el crecimiento deportivo alcanzado en los últimos meses. “Nosotros como institución estamos sumamente orgullosos de todo lo que se está logrando con el rendimiento de nuestra selección. Hace dos semanas estuvimos en Posadas, hace tres en Comodoro Rivadavia y llegamos en todo a la última instancia”, expresó.

Un seleccionado joven que ilusiona

La presidenta de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón explicó que el torneo C-20 presenta un nivel muy competitivo y que la zona que integra Paraná es una de las más exigentes del campeonato. En ese contexto, el duelo frente a Comodoro Rivadavia aparecía como clave para las aspiraciones del equipo.

“Es una zona muy pareja y este partido nos obligaba a ganar porque Comodoro Rivadavia es uno de los candidatos y una potencia en futsal”, sostuvo Ramírez, quien además destacó el proceso de renovación que atraviesa el seleccionado juvenil.

Foto: Elonce.

En ese sentido, valoró la incorporación de nuevos jugadores al plantel y la continuidad de un proyecto deportivo que busca consolidarse a nivel nacional. “Se hizo un buen proceso, hay un montón de chicos nuevos, que no es un dato menor, pero confiamos en que se están haciendo bien las cosas”, afirmó.

El próximo compromiso del seleccionado será frente a Misiones Interior, equipo que llega con un triunfo y una derrota en el certamen. El encuentro se disputará este jueves desde las 15:30 y será determinante para definir las chances de clasificación a la siguiente fase.

Paraná se prepara para recibir la Copa de Oro

Mientras el seleccionado juvenil compite en Corrientes, la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón también trabaja intensamente en la organización de uno de los torneos más importantes del calendario nacional femenino: la Copa de Oro.

“Estamos en los últimos preparativos para la Copa de Oro Femenina. Vamos a recibir 16 equipos de todo el país y es una enorme responsabilidad darle una buena bienvenida a todas las delegaciones”, señaló Ramírez.

El certamen se desarrollará del 1 al 6 de mayo y contará con la participación de cinco equipos de Paraná, mientras que el resto de las instituciones llegarán desde diferentes provincias argentinas. La sede principal será el estadio del Parque Berduc, escenario que la dirigente definió como “el mejor estadio que tenemos en la ciudad”.

Expectativa por más competencias nacionales

La actividad no terminará con la Copa de Oro Femenina. La rama masculina también tendrá su gran cita nacional en Paraná a partir del 16 de agosto, torneo para el cual ya se proyecta la participación de aproximadamente 20 equipos de distintos puntos del país.