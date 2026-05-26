"Cúpula de calor" en Europa: récords históricos de temperatura y al menos 11 fallecidos

La "cúpula de calor" en Europa mantiene en alerta a varios países por temperaturas extremas, récords históricos y al menos 11 muertes vinculadas al fenómeno climático.
La "cúpula de calor" en Europa continúa generando preocupación en distintos países del continente, donde las temperaturas extremas rompieron récords históricos para el mes de mayo y ya se registraron al menos 11 fallecimientos relacionados con este fenómeno meteorológico. Francia, Reino Unido, España e Irlanda atraviesan jornadas sofocantes con valores térmicos muy superiores a los habituales para la primavera boreal.
El fenómeno climático se produce cuando una masa de aire cálido proveniente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental. Esta situación impide la circulación normal del aire y provoca que el calor se mantenga durante varios días consecutivos, elevando las temperaturas a niveles inusuales para esta época del año.
Las consecuencias ya comenzaron a sentirse con fuerza. En Francia, las autoridades informaron siete muertes vinculadas a la ola de calor, cinco de ellas por ahogamiento en playas y zonas de agua donde muchas personas buscaron alivio ante las altas temperaturas. Otras dos personas fallecieron mientras realizaban actividades deportivas en medio de las condiciones extremas.
Récords históricos en Francia y Reino Unido
Este martes se registraron marcas térmicas históricas tanto en Francia como en el Reino Unido. La Oficina Meteorológica británica confirmó temperaturas de hasta 35 °C cerca de Londres, superando el récord anterior de 34,8 °C alcanzado en los jardines de Kew, al sudoeste de la capital inglesa.
En Francia, el organismo meteorológico Météo-France calificó el episodio como “excepcional, histórico e inédito”. El indicador térmico nacional alcanzó los 24,8 °C de promedio, estableciendo un nuevo récord para mayo. Además, se declaró alerta naranja por ola de calor en trece departamentos del oeste francés debido a temperaturas que podrían llegar hasta los 38 °C y 39 °C durante los próximos días.
La situación también afecta al deporte y las actividades al aire libre. En París, los jugadores y espectadores del torneo de tenis de Roland Garros debieron soportar temperaturas cercanas a los 33 °C, en medio de condiciones consideradas sofocantes para la práctica deportiva.
Científicos alertan sobre el cambio climático
Especialistas en clima sostienen que estos fenómenos extremos están directamente relacionados con el avance del cambio climático provocado por la actividad humana. Según explican, las olas de calor son cada vez más intensas, frecuentes y prolongadas en distintas regiones del planeta.
Greg Dewhurst, meteorólogo de la Met Office británica, aseguró que el incremento de temperaturas extremas es “una clara señal del cambio climático en acción” y advirtió que este tipo de episodios podría convertirse en “la nueva normalidad” en los próximos años.
Irlanda también registró temperaturas récord para mayo, con estaciones meteorológicas que alcanzaron los 28,8 °C, mientras que en España la agencia Aemet alertó sobre “temperaturas extraordinariamente altas para la época del año”, especialmente en gran parte del territorio continental.
Impacto en la población y la producción agrícola
El calor extremo no solo afecta la salud de las personas, sino también las actividades económicas y productivas. En Francia, productores agrícolas comenzaron a manifestar preocupación por las consecuencias de las altas temperaturas sobre los cultivos de trigo, maíz y cebada.
Nicolas Favry, productor cerealero de la región de Nantes, explicó que el calor puede alterar el desarrollo de los granos y afectar el rendimiento de las cosechas. Aunque las abundantes lluvias registradas desde comienzos de año ayudan a conservar humedad en el suelo, los especialistas advierten que una prolongación del fenómeno podría agravar la situación.
Europa se ha convertido en el continente que más rápido se calienta desde 1990, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Frente a este escenario, la cúpula de calor en Europa vuelve a encender las alarmas sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de adoptar medidas urgentes para mitigar sus efectos.