Médico cordobés radicado en Entre Ríos cumplió una promesa por el título de Belgrano

La consagración de Club Atlético Belgrano en el fútbol argentino desató festejos en distintos puntos del país y también tuvo su repercusión en Entre Ríos. En San Benito, el médico cordobés Germán Manzolillo decidió pintarse el cabello de color celeste para cumplir una promesa luego del triunfo 3 a 2 frente a Club Atlético River Plate, que le otorgó al club su primer campeonato de primera división.

El profesional de la salud, que trabaja en el Centro de Salud Dr. Samuel Margasin, dialogó con Elonce y contó cómo nació la idea. “Esto fue una promesa. Es la primera estrella que logramos como equipo desde 1905, que fue fundado, y como no me iba a tatuar, decidí teñirme el pelo y sacarme la foto”, relató.

Médico hincha de Belgrano radicado en San Benito, se pintó el pelo tras el campeonato

“Hay que estar atendiendo pacientes con el pelo azul. Me lo hubiese podido decolorar, pero lo dejo así mejor, un poco más sobrio, pero feliz, muy feliz por el logro obtenido”, expresó entre sonrisas.

“El orgullo que siento es tremendo”

Manzolillo destacó la importancia que tuvo para los hinchas de Belgrano haber conseguido el título ante uno de los equipos más ganadores del país. “Ganarle a un grande como River, con 54 estrellas, y nosotros conseguir la primera es algo fantástico; sin el gaste ya que que no nos prendemos en esa”, sostuvo.

Al look en su cabello, se sumó la casaca de Belgrano debajo de la chaqueta de médico.

Además, remarcó el fuerte vínculo sentimental que mantiene con el club cordobés. “Es el club de mi barrio. La cancha de Belgrano está a tres cuadras de donde me crié, de mi casa paterna, vivía prácticamente ahí”, recordó.

El médico también explicó que el festejo se extendió a la comunidad de simpatizantes del “Pirata” que viven en Aldea María Luisa. “Apenas terminó el partido salimos a dar la vuelta en la aldea, que somos siete los de Belgrano. Mi hija me tiñó el pelo y salimos con banderas a festejar”, contó.

La historia de un cordobés que "echó raíces" en Entre Ríos

Durante la entrevista, Manzolillo repasó cómo llegó a la provincia y se instaló definitivamente junto a su familia. “Vinimos con mi señora en el año 99 para hacer la residencia. Después tuvimos nuestros hijos y nos quedamos a vivir porque nos encantó el lugar”, señaló.

“Ya van a ser 27 años viviendo en Entre Ríos. Fuimos echando raíces y acá estamos”, agregó.

El profesional también aprovechó para recordar los orígenes históricos del club de Alberdi y el significado social que tiene para los cordobeses. Explicó que el club nació en el tradicional barrio Alberdi, una zona emblemática de Córdoba vinculada a hechos históricos como la Reforma Universitaria de 1918 y el Cordobazo. “Belgrano es Alberdi y Alberdi es un barrio con mucha historia”, expresó. Además, recordó que la institución fue fundada en 1905 por un grupo de jóvenes de apenas 14 años, con el acompañamiento de sus familias, y remarcó que “tener esta primera estrella es un antes y un después para todos nosotros”.

“Las promesas se cumplen”

Consultado sobre si realizará nuevas promesas para la Copa Argentina, el médico descartó repetir la experiencia. “No, ya está. Si bien soy extrovertido, soy bastante reservado con mi profesión y mi imagen, pero las promesas se cumplen”, dijo.

Finalmente, envió un saludo a su familia y destacó que la pasión por Belgrano también continúa en sus hijos. “Tengo un hijo que estudia Comunicación Social y quiere hacer periodismo deportivo. También es pirata”, comentó orgulloso. Elonce.com