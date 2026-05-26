Tensión en un partido de fútbol: un festejo terminó con incidentes y expulsiones

Un partido de fútbol disputado este fin de semana en Concepción del Uruguay terminó envuelto en momentos de tensión luego de que se registraran incidentes dentro del campo de juego tras un festejo de gol.

El episodio ocurrió en la cancha de Gimnasia y Esgrima, donde se enfrentaron Almagro y Parque Sur por la Tercera División. El encuentro finalizó con una contundente victoria de Parque Sur por 4 a 0, aunque el resultado quedó en segundo plano después de lo sucedido sobre el cierre.

Según trascendió, el conflicto comenzó después de un gol convertido de penal por Parque Sur. Tras la ejecución, uno de los futbolistas realizó un festejo que generó malestar en el entorno rival.

El festejo que generó el conflicto

De acuerdo a las primeras informaciones, el jugador levantó su camiseta para ser fotografiado luego de convertir el penal, situación que fue interpretada como una provocación por parte de algunos integrantes vinculados al equipo adversario.

A partir de ese momento comenzaron discusiones y empujones dentro del terreno de juego, en medio de un clima de tensión que obligó a intervenir al árbitro del partido de fútbol.

Ante el escenario generado, el juez decidió expulsar al futbolista involucrado en el festejo al considerar que su accionar había provocado a la parcialidad rival y contribuido al desorden dentro del campo.

El episodio generó además momentos de confusión en distintos sectores cercanos al terreno de juego mientras intentaban contener la situación.

La prensa también denunció agresiones e insultos

Durante los incidentes registrados tras el partido de fútbol, también se produjo una situación vinculada a trabajadores de prensa presentes en el estadio.

Según trascendió, un colaborador habría pateado un bolso perteneciente a un fotógrafo que cubría el encuentro en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

Además, el mismo trabajador de prensa denunció haber recibido insultos por parte de otro integrante relacionado con uno de los clubes involucrados en el encuentro.

Hasta el momento no se informó oficialmente si habrá sanciones disciplinarias adicionales por los hechos ocurridos durante el partido de Tercera División que disputaron Almagro y Parque Sur.