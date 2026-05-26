Túnel subfluvial: habrá modificaciones en el tránsito por obras desde este martes

El Ente Interprovincial informó que desde este martes se aplicarán nuevos desvíos y reducciones de calzada en la cabecera santafesina del túnel subfluvial, en el marco de las obras de bacheo y reparación del pavimento que se ejecutan sobre distintos sectores del enlace vial.

Las tareas estarán concentradas en el tramo ubicado entre la estación de peajes y el ingreso al viaducto, donde se realizarán intervenciones tanto en el sentido hacia Paraná como en dirección a Santa Fe.

Según se indicó oficialmente, las modificaciones en la circulación forman parte de un plan integral de mantenimiento impulsado por el organismo administrador del túnel subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”.

Qué trabajos se realizan en la cabecera santafesina

Las obras apuntan a recuperar sectores del pavimento rígido que presentan distintos niveles de deterioro producto del tránsito constante y el desgaste acumulado.

Desde el ente señalaron que el objetivo principal es mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial en uno de los principales corredores que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Túnel subfluvial.

Durante el desarrollo de las tareas habrá señalización específica, reducción de carriles y presencia de personal encargado de ordenar el tránsito en la zona afectada por las intervenciones.

Además, se solicitó a quienes circulen por el túnel subfluvial que extremen las precauciones y respeten las indicaciones de los operarios y la cartelería instalada para evitar incidentes.

Piden circular con precaución

Las autoridades reconocieron que las obras podrían generar demoras en distintos momentos del día, especialmente en horarios de mayor circulación vehicular.

Por ese motivo, recomendaron planificar los viajes con anticipación y mantener velocidades reducidas en los sectores donde se desarrollan los trabajos sobre la calzada.

Desde la administración del túnel subfluvial remarcaron que las intervenciones resultan necesarias para preservar la infraestructura y garantizar mejores condiciones de circulación para los usuarios que utilizan diariamente el enlace interprovincial.