Intentó cruzar el túnel subfluvial con una camioneta robada y quedó detenido

Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido cuando intentaba atravesar el túnel subfluvial a bordo de una camioneta con documentación e identificación presuntamente adulteradas. El operativo se concretó durante la madrugada en el puesto de control vial ubicado en el enlace entre Paraná y Santa Fe.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue realizado por personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. El vehículo involucrado era una Chevrolet S10 que circulaba con chapa patente paraguaya al momento de ser interceptada en el túnel subfluvial.

Durante la inspección, los agentes detectaron inconsistencias en la numeración del chasis y del motor, lo que motivó una verificación más profunda.

Detectaron un pedido de secuestro

Tras consultar las bases oficiales, los efectivos constataron que los datos del rodado estaban asociados a otro dominio argentino con pedido de secuestro activo en el sistema SIFCOP.

De acuerdo con la información suministrada, el vehículo registraba un pedido por robo con fecha del 18 de abril de 2026 en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Ese hallazgo cambió el rumbo del control habitual y derivó en la inmediata intervención judicial en el túnel subfluvial.

Qué dispuso la Justicia

Tomó intervención el fiscal Martín Wasinger, quien ordenó el secuestro formal de la camioneta y que el rodado quedara resguardado en la dependencia policial.

Además, dispuso la detención del conductor por el presunto delito de receptación sospechosa, mientras avanza la investigación para determinar cómo llegó el vehículo hasta esa zona del país.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y se aguardaban nuevas medidas procesales.