Detuvieron a camionero ebrio: el test de alcoholemia no logró medir el nivel

Un camionero fue demorado en San Carlos de Bariloche luego de ser detectado mientras realizaba maniobras peligrosas en la vía pública. El hecho tomó mayor gravedad cuando el control de alcoholemia arrojó un resultado tan elevado que el dispositivo no logró establecer una cifra exacta.

El procedimiento ocurrió en el barrio El Frutillar, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la conducta riesgosa del conductor. A partir de esa advertencia, personal policial salió en su búsqueda y logró localizar el rodado en plena zona urbana.

Según se informó, efectivos de la Comisaría N°42 interceptaron al camionero en la intersección de Crucero General Belgrano y Huincaleo.

Cómo fue el operativo

Una vez detenido el vehículo, los agentes identificaron al conductor, quien descendió junto a su acompañante y no presentó resistencia durante la intervención.

Posteriormente, se realizó el test de alcoholemia correspondiente. Fue entonces cuando surgió el dato que sorprendió a los intervinientes: el resultado superó el rango máximo que podía medir el aparato.

De acuerdo con lo publicado por La Mañana de Cipolletti, el registro fue superior a 3.00 ml, valor que excede la escala operativa del dispositivo utilizado en el control.

Retuvieron el camión y sancionaron al conductor

Ante la situación detectada, las autoridades dispusieron sanciones administrativas, la retención del vehículo y la inhabilitación del camionero para continuar conduciendo.

La rápida actuación policial fue considerada clave para prevenir posibles accidentes, especialmente por tratarse de una zona transitada y con circulación urbana.

El episodio volvió a encender la preocupación por conductas irresponsables al volante, en especial cuando involucran vehículos de gran porte.