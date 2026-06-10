Hospitalizar a mujer tras choque de dos autos en Avenida de las Américas: lo ocasionó una maniobra prohibida

REDACCIÓN ELONCE
Un Ford Focus y un Honda Fit colisionaron en Avenida de las Américas y Newbery. Una mujer de 65 años fue trasladada al hospital y se realizaron pericias para determinar las circunstancias del siniestro.
Un accidente de tránsito en Avenida de las Américas dejó una mujer herida y cuantiosos daños materiales este miércoles al mediodía, tras la colisión entre un Ford Focus y un Honda Fit en la intersección con calle Jorge Newbery, de Paraná.
El siniestro ocurrió sobre una de las arterias más transitadas de la capital entrerriana. Ambos vehículos impactaron cuando circulaban por la vía principal de Avenida de las Américas en sentidos opuestos, se confirmó a Elonce.
El comisario Luciano Fernández, segundo jefe de la Comisaría 13ª, explicó a Elonce cómo se produjo el choque. “El Honda Fit circulaba en sentido Sur-Norte por la vía rápida de la avenida y el Focus en sentido contrario, también por la vía principal de la arteria”, señaló.
Cómo ocurrió la colisión
Según relató el funcionario policial, a partir de las entrevistas realizadas a los conductores y ocupantes, se pudo establecer una primera reconstrucción de los hechos.
“Por la entrevista que se pudo obtener con los ocupantes y conductores, el Honda Fit viene circulando por la vía principal de Avenida Las Américas y gira hacia la izquierda, colisionando casi de forma frontal con el Ford Focus, que también transitaba por la vía principal de la avenida, pero en sentido contrario”, indicó Fernández a Elonce.
Asimismo, aclaró que “para poder girar a la izquierda en la avenida, uno tiene que tomar la colectora, ya que el semáforo habilita el tránsito en ambos sentidos de la vía principal y no permite girar en ningún sentido en toda su extensión, salvo que se transite por las colectoras”, explicó el funcionario policial.
Una mujer fue hospitalizada
En el Honda Fit viajaban cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer de 65 años sufrió lesiones y debió ser trasladada a un centro asistencial para una mejor evaluación médica.
En tanto, en el Ford Focus se desplazaba únicamente su conductor, quien no requirió derivación hospitalaria.
Tras el accidente de tránsito, trabajaron en el lugar efectivos de Policía Científica y de la División Accidentología Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del choque.