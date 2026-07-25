Allanamiento por amenazas terminó con secuestro arma y detenidos: tenían "delivery" de drogas

Un allanamiento en Concordia por una causa de amenazas terminó con dos personas detenidas y el secuestro de droga, un arma de fuego y diversos elementos utilizados para la presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento fue realizado durante la tarde por personal de la Comisaría Cuarta, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del juez Francisco Ledesma.

La investigación se inició tras la denuncia de una persona que aseguró haber sido amenazada y agredida por un hombre con quien mantenía una deuda por préstamos de dinero y que, según su relato, le exhibió un arma de fuego.

El allanamiento se concretó en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Roque Ruiz Díaz al 400, en una zona próxima a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde también funcionaba un local de venta y reparación de teléfonos celulares.

Secuestraron droga, un arma y detuvieron a dos personas

Durante el operativo, los efectivos incautaron una pistola Bersa Thunder 9 Pro, una picana, un teléfono celular, tres piedras de cocaína, seis frascos con flores y semillas de marihuana con un peso total de 300 gramos, una balanza, un posnet, bolsas tipo Ziploc, tijeras y anotaciones que serán incorporadas a la investigación.

De acuerdo con la información policial, en el lugar también se constató una presunta modalidad de venta de estupefacientes mediante entregas tipo "delivery".

Por disposición de la fiscal Macarena Mondragón, fueron detenidos una mujer de 26 años y un hombre de 31, quienes quedaron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.