El emotivo mensaje de Marcos Senesi tras volver a Concordia: "Me llevo el cariño de todos en el corazón"

El emotivo mensaje de Marcos Senesi marcó el cierre de una etapa inolvidable para el defensor entrerriano de la Selección Argentina. Tras regresar a Concordia luego de la histórica participación del conjunto albiceleste en el Mundial, el futbolista utilizó sus redes sociales para agradecer el cariño recibido por familiares, amigos y vecinos de su ciudad natal.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el zaguero expresó las emociones que todavía atraviesa después de vivir semanas intensas con la camiseta argentina y destacó el significado que tuvo el recibimiento organizado por la comunidad concordiense.

"Todavía estoy tratando de procesar todo lo que viví estas últimas semanas… pero volver a casa y encontrarme con tanto cariño fue algo que no voy a olvidar nunca. Gracias a mi familia, a mis amigos y, sobre todo, a toda la gente de Concordia por hacerme sentir tan querido", escribió.

El agradecimiento a su ciudad

En su mensaje, Senesi también resaltó el orgullo que representó defender los colores de la Selección Argentina y aseguró que el afecto recibido en su ciudad ocupó un lugar muy especial entre las experiencias vividas durante este ciclo.

"Llevar los colores de mi país fue un orgullo enorme y volver para recibir este abrazo vale muchísimo. También quiero agradecerles a todos los que se acercaron a la plaza. Me hubiera encantado poder quedarme más tiempo, saludarlos uno por uno y sacarme una foto con cada uno de ustedes", manifestó.

El defensor concluyó su publicación con un nuevo reconocimiento hacia los vecinos que participaron del recibimiento: "Sepan que valoro muchísimo ese gesto y que me llevo el cariño de todos en el corazón. Gracias y espero volver a encontrarnos".

Regreso a la Premier League

Con este mensaje, el futbolista dio por finalizado un capítulo cargado de emociones tras la destacada campaña de la Selección Argentina y dejó en evidencia el fuerte vínculo que mantiene con Concordia, ciudad donde volvió a reencontrarse con sus afectos.

Luego de compartir algunos días junto a su familia y participar de distintas actividades en Entre Ríos, Senesi emprenderá el regreso a Inglaterra para reincorporarse al Tottenham Hotspur, club en el que continuará su carrera en la Premier League de cara a la nueva temporada.