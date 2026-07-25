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Sociedad Tras su regreso del Mundial

El emotivo mensaje de Marcos Senesi tras volver a Concordia: "Me llevo el cariño de todos en el corazón"

El defensor entrerriano de la Selección Argentina agradeció el afecto recibido durante su regreso a Concordia tras la histórica campaña mundialista. Destacó el orgullo de representar al país y el cariño de su ciudad natal.

25 de Julio de 2026
Marcos Senesi agradeció el cariño recibido en Concordia.
Marcos Senesi agradeció el cariño recibido en Concordia. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

El defensor entrerriano de la Selección Argentina agradeció el afecto recibido durante su regreso a Concordia tras la histórica campaña mundialista. Destacó el orgullo de representar al país y el cariño de su ciudad natal.

El emotivo mensaje de Marcos Senesi marcó el cierre de una etapa inolvidable para el defensor entrerriano de la Selección Argentina. Tras regresar a Concordia luego de la histórica participación del conjunto albiceleste en el Mundial, el futbolista utilizó sus redes sociales para agradecer el cariño recibido por familiares, amigos y vecinos de su ciudad natal.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el zaguero expresó las emociones que todavía atraviesa después de vivir semanas intensas con la camiseta argentina y destacó el significado que tuvo el recibimiento organizado por la comunidad concordiense.

"Todavía estoy tratando de procesar todo lo que viví estas últimas semanas… pero volver a casa y encontrarme con tanto cariño fue algo que no voy a olvidar nunca. Gracias a mi familia, a mis amigos y, sobre todo, a toda la gente de Concordia por hacerme sentir tan querido", escribió.

 

El agradecimiento a su ciudad

 

En su mensaje, Senesi también resaltó el orgullo que representó defender los colores de la Selección Argentina y aseguró que el afecto recibido en su ciudad ocupó un lugar muy especial entre las experiencias vividas durante este ciclo.

"Llevar los colores de mi país fue un orgullo enorme y volver para recibir este abrazo vale muchísimo. También quiero agradecerles a todos los que se acercaron a la plaza. Me hubiera encantado poder quedarme más tiempo, saludarlos uno por uno y sacarme una foto con cada uno de ustedes", manifestó.

 

El defensor concluyó su publicación con un nuevo reconocimiento hacia los vecinos que participaron del recibimiento: "Sepan que valoro muchísimo ese gesto y que me llevo el cariño de todos en el corazón. Gracias y espero volver a encontrarnos".

 

Regreso a la Premier League

 

Con este mensaje, el futbolista dio por finalizado un capítulo cargado de emociones tras la destacada campaña de la Selección Argentina y dejó en evidencia el fuerte vínculo que mantiene con Concordia, ciudad donde volvió a reencontrarse con sus afectos.

Luego de compartir algunos días junto a su familia y participar de distintas actividades en Entre Ríos, Senesi emprenderá el regreso a Inglaterra para reincorporarse al Tottenham Hotspur, club en el que continuará su carrera en la Premier League de cara a la nueva temporada.

Temas:

Marcos Senesi Argentina Mundial 2026 Selección Argentina
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