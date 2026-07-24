Marcos Senesi lamentó la última chance ante España: “No se me va de la cabeza”

Marcos Senesi regresó a Concordia después de participar en el Mundial 2026 y fue recibido por una multitud frente al Palacio Municipal. Durante el homenaje, el defensor recordó la oportunidad que tuvo sobre el cierre de la final ante España y lamentó haber quedado a centímetros de convertir el empate.

Argentina perdía 1-0 y buscaba llevar la definición a los penales cuando Giuliano Simeone avanzó por el sector derecho. Senesi se proyectó hacia el área para intentar alcanzar la pelota, pero Pau Cubarsí apareció detrás suyo y realizó un cierre decisivo.

“Cuando veo que Giuliano está yendo por fuera, mi primera intención es llegar adelante. Después Cubarsí, la verdad, hace un cierre increíble atrás mío”, relató el futbolista al reconstruir la última acción ofensiva del seleccionado.

La jugada que todavía recuerda

Marcos Senesi explicó que debió avanzar entre dos adversarios para intentar llegar a la definición. La intervención del defensor español evitó que pudiera conectar la pelota cuando Argentina buscaba desesperadamente la igualdad.

Es que mirad lo potente que va el centro de Giuliano Simeone y como consigue Cubarsí anticiparse a Senesi y despejar por ese hueco minúsculo entre Unai Simón y el palo. Nah, es una cosa acojonante. La acción defensiva más bestia del siglo pic.twitter.com/XWppjmIZtr — Ju@n🍍 (@JuanIBS98) July 22, 2026

“Voy entre dos jugadores y esa imagen no se me va a ir de la cabeza porque sé que estuve a centímetros. Lamentablemente, no estuvo de nuestro lado ese centímetro”, expresó el central ante los vecinos que participaron del recibimiento.

España había conseguido la ventaja mediante Ferran Torres al comienzo del segundo tiempo suplementario. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantuvo sus posibilidades hasta el final, pero no logró convertir el gol que habría extendido la definición hacia los penales.

"LA IMAGEN ESA NO SE ME VA A IR DE LA CABEZA" 🗣️ Marcos Senesi habló en Concordia, su ciudad natal, sobre la chance que tuvo en el final del partido ante España, en el Mundial 2026. pic.twitter.com/TYwuCb9lm2 — TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2026

El reconocimiento de Concordia

El defensor fue homenajeado frente al ingreso principal del Palacio Municipal por su participación con la Selección Argentina. Miles de personas se acercaron para acompañarlo y reconocer al primer futbolista concordiense que integró un plantel nacional en una Copa del Mundo.

“Nunca me imaginé estar viviendo una situación como esta. Volver a mi ciudad y que me reciban de esta manera es algo increíble”, manifestó Marcos Senesi, quien agradeció la presencia y las muestras de afecto recibidas durante el acto.

En el marco de la ceremonia, el Concejo Deliberante lo declaró ciudadano ilustre de Concordia, la máxima distinción honorífica contemplada por la normativa municipal. El reconocimiento destacó su trayectoria deportiva y los valores de humildad, esfuerzo y compromiso vinculados con su recorrido profesional.