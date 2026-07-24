Realizarán en Paraná una jornada para concientizar sobre las enfermedades reumatológicas

REDACCIÓN ELONCE
El Hospital San Martín será escenario de una jornada destinada a pacientes, familiares y profesionales para abordar las enfermedades reumatológicas, con especial foco en la artritis reumatoidea, supo Elonce.
La jornada sobre enfermedades reumatológicas en Paraná reunirá a pacientes, familiares y profesionales con el objetivo de brindar herramientas para mejorar el diagnóstico temprano, fortalecer la adherencia a los tratamientos y promover una mejor calidad de vida. La actividad se llevará a cabo el 7 de agosto en el salón auditorio de la Escuela de Música y es organizada por el grupo AMAR (Ayuda Mutua en Artritis Reumatoidea y otras Enfermedades Reumáticas) junto a la Alianza Federal de Pacientes.
Durante la presentación, realizada en el Hospital San Martín, la presidenta de AMAR, Mabel Cisterna, y el médico reumatólogo Pablo Finucci destacaron a Elonce la importancia de la educación del paciente como parte fundamental del tratamiento.
La propuesta estará abierta no solo a personas con enfermedades reumatológicas, sino también a familiares y cuidadores, quienes cumplen un rol clave en el acompañamiento cotidiano.
Una jornada para aprender y acompañar
Mabel Cisterna explicó que la jornada corresponde a la región Mesopotámica de la Alianza Federal de Pacientes y será organizada en conjunto por Entre Ríos y Misiones.
"Es muy importante la educación del paciente. Un paciente que está informado se hace cargo de lo que le pasa y logra una mejor adherencia a los tratamientos", señaló.
La actividad contará con la participación de médicos, psicólogos y otros profesionales que abordarán distintos aspectos vinculados a estas patologías.
"Un paciente educado no va a ser una carga para sí mismo, para su familia ni para el Estado. Es importante conocer qué nos pasa", remarcó Cisterna a Elonce.
Además de las exposiciones médicas, habrá espacios dedicados al abordaje emocional, ya que muchas enfermedades reumatológicas también afectan la salud psicológica de quienes las padecen.
Artritis reumatoidea: una enfermedad autoinmune y crónica
El reumatólogo Pablo Finucci explicó a Elonce que la artritis reumatoidea será uno de los ejes centrales de la jornada.
Se trata de una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmunológico ataca por error las articulaciones y otros órganos del cuerpo. "Es una enfermedad crónica, inflamatoria y potencialmente discapacitante si no se trata de manera precoz", indicó el especialista.
El médico especificó que la inflamación sostenida provoca dolor, rigidez y, con el paso del tiempo, deformaciones articulares que pueden limitar significativamente la vida diaria.
Los síntomas que no deben pasarse por alto
Finucci destacó que uno de los principales desafíos consiste en lograr un diagnóstico temprano.
Según explicó, los síntomas característicos son el dolor, la inflamación y la rigidez, especialmente durante las primeras horas de la mañana. "La persona se levanta dura, no puede cerrar la mano, preparar el desayuno, cortar la carne o incluso subir una escalera porque le duelen las rodillas", ejemplificó.
Por eso insistió en que la consulta médica temprana resulta fundamental para diferenciar una artritis reumatoidea de otras enfermedades articulares, como la artrosis, cuyo tratamiento es diferente. "El tratamiento precoz mejora la calidad de vida y previene las deformidades", afirmó.
Hábitos saludables y tratamientos específicos
El especialista señaló a Elonce que el tratamiento comienza mucho antes de la medicación. Entre las principales recomendaciones mencionó una alimentación saludable con predominio de frutas, verduras y carnes magras, evitando alimentos ultraprocesados, harinas refinadas y exceso de azúcares.
También remarcó la importancia de realizar actividad física adaptada a las posibilidades de cada paciente y mantener un peso adecuado para disminuir la carga sobre las articulaciones.
En cuanto al tratamiento farmacológico, explicó que existen diferentes alternativas, desde analgésicos y medicamentos modificadores de la enfermedad hasta terapias biológicas de alta complejidad destinadas a pacientes que no responden a los tratamientos convencionales.
El trabajo de AMAR para acompañar a los pacientes
Mabel Cisterna recordó que el grupo AMAR nació con el objetivo de brindar contención, información y acompañamiento a personas con artritis reumatoidea y otras enfermedades reumáticas.
"Nos dimos cuenta de que no había grupos para otras patologías y decidimos abrir el espacio para todos, porque muchas de las dificultades que atravesamos son similares", explicó.
La organización realiza reuniones periódicas en Paraná y recientemente abrió una sede en Diamante. Los interesados en sumarse al grupo deben comunicarse al 3435 25-4944.
Durante los encuentros participan psicólogos, terapistas ocupacionales y distintos profesionales que desarrollan talleres e intercambian experiencias con los pacientes.
"Queremos que ninguna persona se sienta sola al recibir un diagnóstico. Acompañar, informar y visibilizar estas enfermedades es nuestro principal objetivo", concluyó Cisterna.