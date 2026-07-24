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Femicidio en Buenos Aires: hallaron a una mujer asesinada y su pareja se arrojó a las vías

La víctima, de 50 años, fue encontrada con lesiones en el rostro y una chalina alrededor del cuello dentro de una vivienda. El hombre señalado como presunto autor falleció al ser embestido por una formación del ferrocarril Sarmiento.

24 de Julio de 2026
Femicidio en Merlo.
Femicidio en Merlo.

La víctima, de 50 años, fue encontrada con lesiones en el rostro y una chalina alrededor del cuello dentro de una vivienda. El hombre señalado como presunto autor falleció al ser embestido por una formación del ferrocarril Sarmiento.

Un femicidio es investigado en el partido bonaerense de Merlo, donde una mujer de 50 años fue encontrada asesinada dentro de una vivienda. Su pareja, señalada como principal sospechosa del crimen, murió posteriormente tras ser embestida por una formación ferroviaria.

 

La víctima fue identificada como Carina Elizabeth Salcedo y su cuerpo apareció en un domicilio situado sobre la calle Formosa al 1500. Presentaba golpes en el rostro y tenía una chalina alrededor del cuello, elementos que serán analizados durante la autopsia solicitada por la Justicia.

 

 

El hallazgo fue denunciado por la hermana de Sergio Rodrigo Cuello, novio de Salcedo y presunto responsable del ataque. Vecinos y personas del entorno declararon que durante la noche habían escuchado gritos y una discusión proveniente de la vivienda.

 

La muerte del principal sospechoso

 

Después del crimen, Cuello se dirigió hacia las vías del ramal Merlo-Once del ferrocarril Sarmiento. Allí murió luego de ser arrollado por una formación, mientras las autoridades comenzaban a intervenir en el domicilio donde había sido encontrada la mujer.

 

El episodio ferroviario provocó inconvenientes y demoras durante buena parte de la mañana del jueves. Como consecuencia de las tareas desplegadas en el lugar, el servicio circuló de manera limitada entre las estaciones de Once y Castelar.

 

Femicidio en Merlo.
Femicidio en Merlo.

 

La investigación busca determinar la secuencia precisa de los hechos y establecer a qué hora ocurrió el femicidio. También se procura reconstruir los movimientos realizados por el sospechoso desde que abandonó la propiedad hasta su llegada al sector ferroviario.

 

Las medidas ordenadas en la investigación

 

Peritos de la Policía Científica trabajaron en la vivienda para relevar rastros y obtener elementos que permitan establecer cómo se produjo la muerte de Salcedo. Además, integrantes del Grupo Táctico Operativo comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

 

La causa quedó bajo intervención de una fiscalía del Departamento Judicial de Morón y fue caratulada inicialmente como femicidio seguido de suicidio. Entre las primeras medidas se ordenó la autopsia de la víctima para precisar el mecanismo del fallecimiento y la naturaleza de las lesiones.

 

 

La Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo informó que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Las actuaciones continúan con el análisis de testimonios, registros audiovisuales y peritajes para completar la reconstrucción del caso.

Temas:

Femicidio Merlo vías del tren
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