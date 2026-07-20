Una mujer de 22 años que estaba desaparecida fue encontrada muerta en un pozo ciego

Una mujer de 22 años que era buscada intensamente desde hacía varios días fue encontrada muerta este sábado dentro del pozo ciego de una vivienda ubicada en el partido bonaerense de José C. Paz.

La víctima fue identificada como Karina Cáceres, madre de un niño de 7 años. Su desaparición había sido denunciada por su pareja, quien declaró que la última vez que la vio fue después de una discusión.

A partir de esa presentación, la Policía inició una investigación para reconstruir los últimos movimientos de la joven y revisar cámaras de seguridad de la zona.

Las cámaras aportaron una pista clave

En uno de los registros, los investigadores observaron a la mujer caminando junto a un hombre mientras llevaba una bicicleta por la zona de las calles Finlandia y Austria.

Las imágenes comenzaron a circular y familiares del hombre que aparecía junto a la víctima lo identificaron como Ignacio Daniel González, de 35 años.

Según la investigación, fueron sus propios allegados quienes alertaron a la Policía después de que él les confesara por teléfono que había asesinado a la joven y ocultado el cuerpo.

Última imagen de la víctima.

El cuerpo estaba dentro de un pozo ciego

Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde.

Durante el operativo, bomberos y peritos encontraron el cuerpo de la mujer dentro del pozo séptico de la propiedad.

También se secuestraron prendas de vestir, ropa que coincidiría con la utilizada por el sospechoso en los registros de las cámaras y la bicicleta de la víctima, que había sido cortada en varios pedazos.

El sospechoso confesó y quedó detenido

La investigación determinó que González había viajado el lunes hacia la ciudad de Charata, en la provincia de Chaco.

Allí se presentó voluntariamente en una comisaría, confesó el crimen y quedó detenido. La Justicia bonaerense solicitó su traslado para que permanezca a disposición de la causa.

El expediente fue recaratulado como femicidio y se ordenó la autopsia del cuerpo de la mujer para determinar con precisión las causas de la muerte.