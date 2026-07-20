Río Uruguay: el nivel alcanzó los 3,15 metros y continúa en creciente

El río Uruguay registró una altura de 3,15 metros frente a Concepción del Uruguay y mantiene una tendencia ascendente. Las autoridades realizan un monitoreo permanente de su evolución.
El río Uruguay alcanzó los 3,15 metros de altura frente a Concepción del Uruguay y continúa en creciente, según los últimos datos difundidos por los organismos encargados del seguimiento hidrológico. Aunque el nivel registrado no representa por el momento una situación de emergencia, las autoridades mantienen un monitoreo constante debido a la evolución del caudal y a los posibles efectos sobre las zonas ribereñas.
El comportamiento del río es observado de manera permanente para evaluar cualquier cambio que pueda afectar a las áreas costeras, la navegación o las actividades que se desarrollan en sus márgenes. En ese marco, los organismos competentes continúan relevando la información hidrométrica para anticipar posibles variaciones en el nivel del agua.
Hasta el momento, la creciente se mantiene dentro de parámetros controlados, aunque las condiciones pueden modificarse de acuerdo con la evolución de distintos factores climáticos e hidrológicos que influyen sobre la cuenca, señaló La Pirámide.
Monitoreo constante y recomendaciones
Las autoridades indicaron que el seguimiento del río Uruguay continuará de manera permanente para analizar la evolución del caudal y determinar si se producen cambios significativos durante las próximas horas.
Asimismo, recomendaron a quienes realizan actividades recreativas, deportivas o laborales sobre la costa, así como a navegantes y pescadores, extremar las medidas de precaución mientras persista la tendencia ascendente del nivel del río.
El comportamiento del curso de agua depende de múltiples variables, entre ellas las precipitaciones registradas en la cuenca del río Uruguay y el volumen de agua liberado por las represas ubicadas aguas arriba.