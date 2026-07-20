Video: conductora atropelló a dos personas y fue detenida

El accidente en Mar del Plata quedó registrado por una cámara de seguridad y mostró el momento en que una conductora embistió a dos peatones tras chocar contra otro vehículo. Dos personas resultaron gravemente heridas.
El accidente en Mar del Plata generó conmoción luego de que una conductora de 54 años atropellara a dos personas en una transitada esquina del centro de la ciudad. El siniestro ocurrió en la intersección de Moreno y Catamarca y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran la secuencia del choque que terminó con dos personas gravemente heridas y la mujer detenida.
Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el episodio comenzó cuando la automovilista habría realizado una maniobra imprudente al llegar a la esquina, donde colisionó con otro vehículo. Lejos de detener la marcha, continuó avanzando y terminó embistiendo a varios peatones que se encontraban en la zona.
El impacto provocó escenas de gran dramatismo. Una de las víctimas quedó tendida sobre la calzada, mientras que otra fue arrastrada varios metros por el vehículo antes de que la conductora lograra detener su marcha.
𝐁𝐑𝐔𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐂𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐄𝐍 𝐌𝐀𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐓𝐀 𝐃𝐎𝐍𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐔𝐂𝐓𝐎𝐑𝐀 𝐀𝐓𝐑𝐎𝐏𝐄𝐋𝐋𝐎́ 𝐀 𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐘 𝐐𝐔𝐄𝐃𝐎́ 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐍𝐈𝐃𝐀
Buenos Aires, 20 julio (NA) -- Un violento accidente conmocionó a Mar del Plata luego de que una… pic.twitter.com/snzgdvZOTA— Noticias Argentinas (@NAagencia) July 20, 2026
Dos personas resultaron con heridas de gravedad
Como consecuencia del violento siniestro, un hombre de 52 años y un adolescente de 15 sufrieron lesiones de consideración y debieron ser asistidos de urgencia por personal médico que llegó al lugar.
De acuerdo con fuentes hospitalarias, ambos presentaron traumatismos de cráneo graves con pérdida de conocimiento, además de politraumatismos. Debido a la gravedad de las heridas, fueron trasladados en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y a la Clínica Colón de Mar del Plata.
Mientras los equipos de emergencia trabajaban para asistir a las víctimas, efectivos policiales y agentes de Tránsito Municipal aseguraron la zona y comenzaron con las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho.
La conductora quedó detenida
Tras el accidente, personal policial intervino luego de un llamado al 911 y constató la gravedad de lo sucedido. Durante el procedimiento, los agentes de Tránsito secuestraron el automóvil al comprobar que la conductora no contaba con la documentación habilitante para circular, señaló NA.
La investigación quedó a cargo de la Justicia, que dispuso la aprehensión de la mujer por los presuntos delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público.
Según trascendió, la conductora poseía una licencia de conducir que sería apócrifa. Por ese motivo, la fiscalía ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº 50 de Batán y notificó la formación de la causa mientras continúan las pericias para establecer las responsabilidades del siniestro.