Mataron a un barrabrava de Colón y fortalecen los operativos para el partido santafesino

La muerte de un barrabrava de Colón desató una fuerte preocupación en Santa Fe, donde las autoridades investigan el crimen y no descartan que esté relacionado con la disputa interna por el control de la barra sabalera.

El episodio sucedió este martes por la tarde, cuando un joven de 29 años fue baleado mientras conducía su automóvil en el barrio Centenario, a pocas cuadras del estadio Brigadier General Estanislao López del Club Atlético Colón.

La víctima fue identificada como Leandro Fuentes, quien circulaba en un Suzuki Fun por la esquina de Vera Mujica y Bolívar cuando, cerca de las 12.37 horas, fue atacado a balazos.

Recibió un disparo en el tórax, perdió el control del vehículo y chocó. Una vecina lo trasladó de urgencia al Hospital Provincial José María Cullen, donde murió tras ser sometido a cirugía.

Teorías sobre el ataque y una presunta venganza

La investigación quedó a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, quien analiza si el crimen estuvo vinculado a la pertenencia de Fuentes a la facción "Los de Siempre" de la barra de Colón o si respondió a un conflicto personal.

Tras el homicidio se registraron nuevas balaceras y un intento de incendio en una casa ubicada en la calle O’Higgins al 3400, en el barrio Centenario, hechos que fortalecen la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

Si bien el presunto autor del disparo ya fue identificado, continúa prófugo. La causa fue caratulada como homicidio calificado por abuso de arma de fuego y en la investigación intervino personal de la Estación Sur y del Destacamento Cullen.

Máxima alerta por el próximo partido

Ante ese escenario, el encuentro que el conjunto sabalero disputará frente a Chaco For Ever por una nueva fecha de la Primera Nacional fue considerado de alto riesgo y contará con un importante operativo de seguridad.

Las autoridades provinciales preparan un operativo especial que incluirá un importante despliegue policial, controles en los accesos al estadio, vigilancia en las inmediaciones y tareas de inteligencia para prevenir posibles enfrentamientos.

La preocupación no se limita al desarrollo del encuentro, sino que también alcanza las horas previas y posteriores, ya que los investigadores consideran que cualquier movimiento de las facciones podría derivar en nuevos episodios violentos.