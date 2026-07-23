Condenaron a 14 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra dos menores

El imputado había sido declarado culpable por un jurado popular por delitos contra la integridad sexual cometidos contra dos menores. La pena fue de 14 años de prisión efectiva y continuará detenido hasta que la sentencia quede firme.
Un hombre fue condenado a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo luego de haber sido declarado culpable por un jurado popular por delitos contra la integridad sexual cometidos contra dos menores en Lucas González, departamento Nogoyá. La sentencia fue dictada este miércoles por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay y juez técnico, Dardo Tórtul.
El magistrado condenó a César Cepeda por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda, en perjuicio de dos menores que serían familiares del condenado.
Además, Tórtul resolvió prorrogar la prisión preventiva que el hombre cumple en la Unidad Penal Nº 5 "Gobernador Ramón Febre", de Victoria, hasta que la sentencia quede ejecutoriada.
La condena tras el veredicto del jurado
El veredicto de culpabilidad había sido emitido previamente por un jurado popular, que consideró acreditada la responsabilidad penal del imputado por los hechos investigados.
El debate se desarrolló entre el 24 de junio y el 1 de julio en las instalaciones del Juzgado de Garantías de Nogoyá y se realizó a puertas cerradas, tal como lo establece la legislación vigente para los procesos vinculados con delitos contra la integridad sexual.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal Fernando Martínez, mientras que por el Ministerio Público Pupilar actuó el defensor público Gustavo Piquet. La defensa técnica del imputado estuvo a cargo de los abogados Walter Martínez e Ignacio Martínez.
La causa correspondió al juicio por jurados número 166 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 10.746, normativa que instauró este sistema de juzgamiento penal en la provincia.
Con la imposición de la pena por parte del juez técnico, quedó concluida la etapa de cesura del proceso, luego del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular.