Detuvieron al conductor acusado de abandonar a un policía tras un grave choque

La policía secuestró el auto involucrado en el accidente

Un hombre de 28 años fue detenido en Concordia, acusado de haber abandonado el lugar luego de protagonizar un grave siniestro vial en el que un motociclista sufrió severas lesiones. La medida se concretó tras una investigación que permitió identificar el vehículo involucrado y a quien habría estado al volante al momento del hecho.

El choque ocurrió durante la noche del 19 de julio en la intersección de las calles San Lorenzo e Isthilart. Según la reconstrucción, el siniestro involucró a una motocicleta Honda CB 190, que era conducida por un policía, y un automóvil Renault Megane gris.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia encontraron al motociclista inconsciente sobre la vereda y lo trasladaron de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad y los testimonios incorporados a la investigación, el Renault Megane circulaba por calle San Lorenzo cuando habría reducido bruscamente la velocidad para girar hacia calle Isthilart sin señalizar la maniobra.

En esas circunstancias, la motocicleta que circulaba detrás impactó contra el lateral derecho del automóvil.

Tras la colisión, el conductor del vehículo continuó su marcha y abandonó el lugar sin detenerse.

El estado de salud del policía

Desde el Hospital Masvernat informaron que el policía presenta traumatismo de cráneo grave, hemorragia cerebral, traumatismo cerrado de tórax y contusión pulmonar bilateral.

Además, permanece internado con asistencia respiratoria mecánica, bajo pronóstico reservado y con seguimiento neurológico permanente.

Allanamiento y detención

Como resultado de las tareas investigativas, la policía identificó al presunto conductor del automóvil y solicitaron una orden judicial para realizar un allanamiento en una vivienda de Concordia.

Durante el procedimiento fue secuestrado un Renault Megane y otros elementos considerados de interés para la causa.

Finalmente, el hombre de 28 años fue detenido por disposición de la fiscal Daniela Montangie, quien quedó a cargo de la investigación y ordenó la continuidad de las medidas judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.