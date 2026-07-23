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Sociedad Temporal extremo en Catamarca

Rescataron con vida a cuatro mineros que estuvieron tres noches atrapados por la nieve

Los trabajadores quedaron aislados por un intenso temporal en la puna catamarqueña, soportaron temperaturas de hasta 27 grados bajo cero y fueron hallados con signos de hipotermia tras un amplio operativo de rescate.

23 de Julio de 2026
Intenso temporal en la puna catamarqueña
Intenso temporal en la puna catamarqueña

Los trabajadores quedaron aislados por un intenso temporal en la puna catamarqueña, soportaron temperaturas de hasta 27 grados bajo cero y fueron hallados con signos de hipotermia tras un amplio operativo de rescate.

Cuatro trabajadores mineros fueron rescatados con vida luego de permanecer más de tres noches aislados por un intenso temporal de nieve en la puna de Catamarca. El hecho ocurrió en la zona del Salar del Hombre Muerto, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas descendieron hasta los 27 grados bajo cero y la acumulación de nieve alcanzó varios metros.

 

Los operarios habían quedado atrapados mientras se desplazaban en una camioneta que, con el paso de las horas, terminó prácticamente sepultada por la nieve. Ante esa situación, decidieron abandonar el vehículo, encender un fuego para mantenerse con vida y caminar en busca de señal con un teléfono satelital que contaba con poca batería. Esa determinación resultó clave para que los equipos de rescate pudieran ubicarlos.

Un amplio operativo en condiciones extremas

El operativo de búsqueda reunió a unas 60 personas, entre bomberos, efectivos policiales, personal de Vialidad Provincial, trabajadores de la empresa minera Río Tinto, operarios de compañías contratistas y vecinos de la zona.

 

Los cuatro mineros fueron encontrados en distintos sectores del área afectada y posteriormente trasladados al hospital de Antofagasta de la Sierra. Todos presentaban cuadros de hipotermia, aunque evolucionaban favorablemente. Uno de ellos, además, sufrió un principio de congelamiento.

 

Uno de los bomberos que participó del procedimiento describió el desenlace como "un milagro", al remarcar las condiciones climáticas extremas que debieron afrontar tanto los rescatistas como los trabajadores. El temporal dejó acumulaciones de nieve de hasta cuatro metros y fuertes ráfagas de viento que dificultaron durante varios días el acceso terrestre.

Reclaman investigar el cumplimiento de los protocolos

Tras el rescate, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) solicitó que se investigue si se cumplieron correctamente los protocolos de seguridad, al considerar que existían alertas meteorológicas previas que anticipaban la intensidad del fenómeno.

 

Desde la empresa minera Río Tinto señalaron que cuentan con un plan de contingencia para situaciones climáticas extremas. No obstante, las autoridades indicaron que la magnitud del temporal superó las previsiones y complicó las tareas de respuesta, indica la Agencia NA.

Temas:

mineros Catamarca rescate
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