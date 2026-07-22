Preparan una nueva licitación para importar 50.000 autos eléctricos sin arancel: cuándo llegarían

REDACCIÓN ELONCE
La convocatoria buscará garantizar la continuidad del régimen de importación con arancel cero para vehículos híbridos y eléctricos. Cuándo llegarían las primeras unidades.
El Gobierno nacional avanzó en los preparativos de una nueva licitación para importar 50.000 vehículos híbridos y eléctricos con arancel cero, con el objetivo de dar continuidad al régimen de beneficios fiscales para la movilidad sustentable. La medida apunta a que las primeras unidades de este nuevo cupo ingresen al mercado argentino a partir de enero de 2027.
La iniciativa forma parte del Régimen de Importación de Vehículos Electrificados, creado mediante el Decreto 49/2025, que permite importar determinados modelos con un arancel del 0%. Según trascendió, el nuevo llamado se realizará una vez agotados los cupos correspondientes a 2025 y 2026.
Hasta el momento, el Estado concretó tres licitaciones que autorizaron el ingreso de 100.000 unidades: dos tramos destinados a 2025 y un tercero para 2026. La nueva convocatoria sumará otras 50.000 unidades y marcará la cuarta etapa del programa.
Cómo funcionará el nuevo cupo
El Ministerio de Economía ya inició consultas con las cámaras del sector para estimar la demanda del próximo llamado y garantizar una transición sin interrupciones entre los cupos actuales y los previstos para 2027.
Para acceder al beneficio del arancel cero, los vehículos deberán cumplir con un requisito clave: tener un valor FOB, precio en puerto de origen, de hasta 16.000 dólares. Este límite determina qué modelos pueden ingresar al país bajo el régimen especial.
El tope favorece principalmente a fabricantes chinos, cuyos costos de producción permiten ofrecer vehículos híbridos y eléctricos dentro de ese rango de precios. En cambio, gran parte de los modelos provenientes de Europa, Estados Unidos o Corea del Sur superan ese valor y quedan fuera del beneficio.
Crece la presencia de marcas chinas
El impacto del programa ya comenzó a reflejarse en el mercado automotor argentino. Durante el primer semestre de 2026, las marcas de origen chino alcanzaron entre el 12% y el 14% de participación en los patentamientos nacionales.
Uno de los casos más destacados fue el de BYD, que pasó de no tener presencia en el mercado local a convertirse en la novena marca más vendida del país. En los primeros seis meses del año patentó 8.249 unidades.
La incorporación de otras 50.000 unidades cobra relevancia en un contexto de desaceleración del mercado. Si bien las proyecciones indican que durante 2026 podrían venderse unas 580.000 unidades en Argentina, los patentamientos acumularon una caída interanual del 9,9% en el primer semestre. En ese escenario, el Gobierno apuesta a que los incentivos para la importación de vehículos híbridos y eléctricos contribuyan a ampliar la oferta disponible y dinamizar las ventas.