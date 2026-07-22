La obra de la Cuenca La Santiagueña tiene un 73% de avance y estaría terminada en enero

La obra de la Cuenca La Santiagueña en Paraná avanza en su etapa final y la Provincia confirmó que estará terminada a fines de enero del próximo año. Así lo informó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, quien explicó a Elonce que los trabajos presentan un avance superior al 73% y continúan desarrollándose pese a las molestias que ocasionan los cortes de tránsito en el centro de la ciudad.

El funcionario sostuvo que se trata de una obra heredada de la gestión anterior que nunca fue paralizada, aunque reconoció que durante los primeros meses de la actual administración el ritmo de ejecución fue menor debido a las dificultades financieras que atravesó la provincia.

Actualmente los trabajos se concentran sobre calle Corrientes, donde continúan las intervenciones para el entubamiento del arroyo La Santiagueña y la construcción del nuevo sistema de desagües pluviales.

"La obra presenta un avance superior al 73%"

Jacob explicó que la ejecución ingresó en la recta final y pidió comprensión a los vecinos por las complicaciones que ocasionan los trabajos.

"La obra presenta un avance superior al 73%, se encuentra en el último cuarto de la obra, y la finalización está prevista para fines de enero del año próximo. Pedimos un poco más de paciencia porque toda obra urbana genera inconvenientes en la circulación y en el acceso a las viviendas", afirmó.

No obstante, aclaró que las condiciones climáticas podrían influir sobre el ritmo de ejecución si se registran lluvias intensas durante los próximos meses. "Desde el punto de vista financiero incluso estamos evaluando acelerar algunos trabajos para reducir al máximo las molestias que hoy genera esta obra a los vecinos", indicó.

En la oportunidad, el ministro aclaró que la obra cuenta con financiamiento asegurado y descartó que existan inconvenientes económicos que puedan afectar su continuidad. "No hay ningún tipo de problema en cuanto al financiamiento ni a la ejecución de la obra", remarcó.

De hecho, Jacob confirmó además que mantuvo una reunión con la intendenta Rosario Romero para coordinar la ejecución de los trabajos y optimizar la comunicación con los vecinos.

El encuentro se produjo luego de algunos cuestionamientos por las demoras que presenta la obra. "Se despejaron algunas dudas porque había versiones de que existían incumplimientos por parte de la Provincia y eso no es así. La obra se está ejecutando en los términos y las condiciones previstas", aseguró.

Cuenca La Santiagueña: la obra tiene un 73% de avance y estaría terminada en enero

Las interferencias retrasaron algunos trabajos

Uno de los principales desafíos de la intervención, explicó el funcionario, es la presencia de redes de distintos servicios públicos que atraviesan el trazado de la obra.

Instalaciones de agua potable, cloacas, electricidad, telefonía y fibra óptica obligan a realizar trabajos coordinados con diferentes organismos y empresas prestadoras.

"Hay muchas interferencias y eso hace que, a medida que se avanza con la excavación, aparezcan situaciones imprevistas que deben resolverse antes de continuar", indicó.

Como ejemplo, mencionó la demora registrada en la intersección de Corrientes y La Paz, donde fue necesario intervenir sobre una cañería de agua para liberar el sector.

Avanza la habilitación de nuevos cruces

Respecto de los plazos inmediatos, Jacob explicó que durante los próximos días se realizarán ensayos sobre el hormigón colocado en la intersección de calles Corrientes y La Paz.

Si los resultados son satisfactorios, la semana próxima comenzará la pavimentación y posteriormente se habilitará nuevamente el tránsito vehicular en ese sector.

Más adelante los trabajos continuarán sobre otras intersecciones del microcentro, donde también se prevén restricciones parciales para la circulación.

El ministro señaló que se procura intervenir en tramos reducidos para disminuir el impacto sobre el tránsito y la actividad cotidiana de vecinos y comerciantes.

La etapa final será sobre calle La Paz

La última fase de la obra comprenderá la construcción de un conducto pluvial sobre calle La Paz, entre San Martín y Corrientes.

Debido a la cercanía de una institución educativa, la Provincia prevé ejecutar esa etapa entre noviembre y diciembre, cuando disminuya la circulación escolar.

"Estamos tratando de planificar esa intervención para evitarles inconvenientes a las familias durante el ingreso y egreso de los alumnos", explicó.

Finalmente, Jacob remarcó que el principal beneficio de la obra será mejorar el escurrimiento de las aguas de lluvia en una de las zonas históricamente más afectadas por los anegamientos.

"Cuando llueve intensamente, calle Corrientes y gran parte del microcentro presentan importantes acumulaciones de agua. Con esta obra esos problemas se van a reducir sustancialmente", afirmó.

El nuevo sistema permitirá captar el agua mediante rejillas y conducirla por debajo de la calzada, evitando que circule por cordones y calles como ocurre actualmente durante los temporales.