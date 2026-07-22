Los días nublados, húmedos e inestables disparan la demanda en lavaderos de Paraná

Los días nublados en Paraná comenzaron a sentirse también en los lavaderos, donde aumentó la demanda de los servicios de secado y lavado de ropa debido a la persistente humedad y las lloviznas que impiden que las prendas se sequen en los hogares. Comerciantes del rubro aseguran que en las últimas jornadas el trabajo creció de manera considerable y que muchas familias recurren a esta alternativa para evitar la acumulación de ropa.

Desde el fin de semana, el cielo permanece mayormente cubierto y las jornadas se caracterizan por la humedad, la llovizna intermitente y la ausencia de sol, un panorama que complica el secado de las prendas, especialmente en viviendas sin espacios cubiertos.

Frente a esa situación, los lavaderos se transformaron en una solución cada vez más elegida por los vecinos.

Creció la demanda por el servicio de secado

Vanina, responsable de un lavadero de Paraná, explicó a Elonce que durante los últimos días el incremento en la demanda fue notorio. "Hay muchísimo trabajo. Más que nada la demanda es de secado de ropa. Mucha gente prefiere lavar en su casa y nosotros pasamos a retirar la ropa y después la llevamos seca", contó.

La comerciante indicó que la mayoría de los retiros se realizan durante la siesta o por la noche, horarios en los que los clientes suelen encontrarse en sus domicilios.

Además, señaló que muchas personas esperan hasta que la ropa comienza a acumularse antes de solicitar el servicio, mientras que otras prefieren resolver el problema apenas aparecen varios días consecutivos de humedad.

Los días nublados e inestables disparan la demanda en los lavaderos de Paraná

Entregas en el mismo día

Uno de los aspectos que más valoran los clientes, según explicó Vanina, es la rapidez del servicio. "Si la persona necesita la ropa para hoy, hacemos todo lo posible para entregarla en el mismo día. La idea es resolverle el problema al cliente", afirmó.

El servicio de secado tiene un valor de 7.000 pesos por una tanda de aproximadamente 15 prendas grandes, incluyendo retiro y entrega a domicilio.

En tanto, el servicio completo de lavado y secado cuesta 10.000 pesos, también con traslado incluido, mientras que para mayores cantidades de ropa se ofrecen promociones con valores más convenientes.

Aumentan los acolchados y la ropa de invierno

Durante esta época del año también crece el lavado de prendas voluminosas.

Vanina explicó que los acolchados y las frazadas son algunos de los artículos más solicitados, especialmente porque el comercio ofrece promociones durante el invierno.

"Antes el acolchado se lavaba cada tanto. Ahora la gente ya lo incorpora como parte del lavado habitual porque le gusta volver a ponerlo limpio y perfumado", comentó.

Además, sostuvo que el invierno genera un mayor volumen de ropa debido al uso de varias capas de abrigo durante el día.

Servicio en toda la ciudad

La emprendedora indicó que el servicio de retiro y entrega llega a distintos barrios de Paraná sin costo adicional. Entre las zonas donde habitualmente trabaja mencionó avenida Zanni, Jorge Newbery, Provincias Unidas y O'Higgins, aunque aseguró que cubre cualquier punto de la ciudad.

"Vamos a cualquier parte de Paraná por el mismo costo y sin ningún problema", remarcó.

Mientras las condiciones meteorológicas continúan dificultando el secado natural de la ropa y el pronóstico anticipa varios días más de humedad, los lavaderos aparecen como una alternativa cada vez más utilizada por las familias para resolver una tarea cotidiana que se vuelve compleja durante el invierno.