Roberto Ayala habló del golpe a Dani Olmo y reconoció: “Estoy arrepentido”

Roberto Ayala habló por primera vez sobre el incidente que protagonizó con Dani Olmo después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El ayudante de campo de Lionel Scaloni reconoció que se arrepiente de su reacción y admitió que su cargo le exige otro comportamiento.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos”, expresó el exdefensor durante una entrevista radial.

Ayala evitó revelar qué desencadenó la discusión y presentó su versión sobre el contacto con el futbolista español. “Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir”, sostuvo antes de afirmar que el episodio debía quedar atrás.

La explicación de Roberto Ayala

El integrante del cuerpo técnico argentino indicó que su reacción se produjo después de escuchar un comentario dentro del campo. “Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo, obviamente que le pediré las disculpas en persona”, aseguró.

Roberto Ayala también explicó que ingresó al terreno de juego para intentar detener los enfrentamientos posteriores al partido. Según relató, observó una pelea en la mitad de la cancha y se acercó para retirar a los jugadores argentinos.

EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/xExkw8Ac4x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

“Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil”, señaló. No obstante, aclaró que ese contexto no justifica su conducta y remarcó que debía haber actuado de otra manera.

La investigación abierta por la FIFA

Los incidentes ocurrieron luego de la derrota argentina por 1-0 frente a España en la definición disputada el domingo. La tensión derivó en enfrentamientos que involucraron a integrantes de ambos seleccionados una vez concluido el encuentro.

La FIFA abrió una investigación disciplinaria y designó a un instructor para analizar las imágenes y determinar responsabilidades. Por el momento, no se comunicaron sanciones ni se estableció un plazo para conocer el resultado del procedimiento.

“Me hago cargo de lo que he hecho”, reconoció Roberto Ayala al referirse a su actuación. El exfutbolista insistió en que buscaba separar y felicitar a los españoles, pero admitió que su función dentro de la Selección Argentina demandaba mantener otra conducta, independientemente de lo ocurrido.