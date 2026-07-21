La entrerriana Magdalena Garro brilló en Canadá y ya se prepara para el Mundial de Canotaje

REDACCIÓN ELONCE
Magdalena Garro consiguió una medalla de oro, una de plata y otra de bronce en el Panamericano disputado en Canadá. La palista entrerriana repasó su actuación, explicó las exigencias de competir en distintas embarcaciones y anticipó sus próximos desafíos.
Magdalena Garro atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. La palista entrerriana volvió de Canadá con tres medallas obtenidas en el Campeonato Panamericano de Canotaje y ya concentra toda su atención en el Mundial de Velocidad, el principal desafío internacional de la temporada.
En diálogo con Elonce Deportivo, repasó su actuación, explicó cómo vive la exigencia de competir en distintas embarcaciones y adelantó los compromisos que afrontará durante los próximos meses.
Antes del Panamericano, Garro participó de la tercera y última fecha de la Copa del Mundo de Canotaje de Velocidad, donde integró las embarcaciones K2 y K4 junto al seleccionado argentino.
Aunque el equipo no pudo meterse entre los mejores puestos de la final A, la deportista consideró que el balance fue positivo y destacó el aprendizaje que dejó competir frente a las principales potencias del mundo. “Fue una ardua semana, completa de competencias. Primero fue la Copa del Mundo. Fueron tres en total, esta fue la tercera, la última, y ahora, nos queda el Mundial todavía”, resumió.
Un paso positivo en la Copa del Mundo
En la Copa del Mundo, la representante de Concepción del Uruguay compartió el K2 con Brenda Rojas y el K4 junto a Rojas, Candelaria Sequeira y Lucía Dalto. El cuarteto argentino alcanzó la final B y finalizó quinto, un resultado que dejó sensaciones encontradas.
“Estamos contentas con los resultados de la Copa del Mundo. Queríamos un poquito más, pero, bueno, a veces se dan las competencias perfectas, y a veces no tanto”, expresó.
Para Garro, la diferencia con los mejores equipos estuvo principalmente en el tiempo de preparación. “Un poquito más de entrenamiento, un poquito más de intensidad en los entrenamientos”, respondió cuando le consultaron qué les había faltado para pelear por posiciones más altas.
La palista también hizo referencia a las condiciones del circuito, aunque dejó en claro que forman parte del deporte y no modifican el análisis de la competencia. “Tuvimos, mala suerte, porque nos tocaron algunas canchas que estaban menos reparadas. Eso no modifica el resultado y eso siempre pasa en el canotaje”, sostuvo, al explicar cómo el viento puede favorecer o perjudicar determinados carriles.
Tres medallas para Argentina en el Panamericano
La mejor versión de Magdalena Garro apareció pocos días después, durante el Campeonato Panamericano. Allí consiguió una actuación sobresaliente al subir al podio en las tres pruebas que disputó.
La entrerriana obtuvo la medalla de oro en K1 500 metros, fue subcampeona panamericana en K2 junto a Brenda Rojas y completó el podio con la medalla de bronce en K4 junto a Rojas, Candelaria Sequeira y Lucía Dalto.
La definición del K2 fue una de las más emocionantes del campeonato. Argentina terminó apenas ocho centésimas detrás de México, una diferencia que debió resolverse mediante la foto finish.
“Con Brenda, en el Panamericano, quedamos segundas a nada, a 0,08 de México. A veces, uno se queda con ese sabor medio amargo de decir: 'Estuve tan cerca que podría haber ganado'. Y a veces, no valora ese resultado; lo valora un poco después, con los días”, reconoció.
La deportista explicó que el margen fue tan pequeño que solamente una cámara de alta precisión pudo establecer el orden definitivo de llegada.
“Hay una foto que se llama foto finish, que es una cámara que agiganta un poco la línea de los botes para poder ampliar y ver la diferencia”, comentó.
Competir en distintos botes
Además del rendimiento deportivo, Garro explicó una de las particularidades de su carrera: competir en K1, K2 y K4 durante una misma competencia internacional.
La palista aseguró que cada embarcación exige una función distinta y que el entrenamiento permite cambiar rápidamente de rol según la prueba.
“Es difícil, pero uno ya está acostumbrado. Vengo hace rato corriendo el K4, el K2 y el K1. Entonces, vas cambiando el chip y adaptándote. Cada bote tiene su forma de competir”, señaló.
En el K4 ocupa el primer asiento y es la encargada de marcar el ritmo de paladas para el resto del equipo, mientras que en el K2 rema detrás de Brenda Rojas y adapta su trabajo al movimiento de su compañera.
“En el K4 voy de uno, voy de stroke. En el K2 voy de dos. En un bote soy la que decide el ritmo y en el otro soy la que copia. Entonces es cambiar el chip y ya te vas acostumbrando con los entrenamientos”, explicó.
La cosecha argentina en el Panamericano fue muy positiva, aunque Garro recordó que varias medallas se escaparon por diferencias mínimas. Entre ellas mencionó la prueba individual de Brenda Rojas, que perdió el tercer puesto en los últimos metros. “A Brenda se le escapó la medalla de bronce también por muy poquito. Cuba se le metió en el final, en los últimos diez metros. Son carreras que se definen por detalles”, sostuvo.
El Mundial de Polonia, el gran objetivo del año
Tras regresar de Canadá, Magdalena Garro retomó rápidamente los entrenamientos. Después de unos días de recuperación, el seleccionado argentino volverá a concentrarse en Concepción del Uruguay antes de viajar a Europa, donde realizará la puesta a punto para el Mundial de Canotaje de Velocidad.
La delegación trabajará durante varias semanas en el Viejo Continente con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a Poznan, Polonia, sede del certamen más importante de la temporada. Allí, Argentina buscará mejorar el rendimiento mostrado en la Copa del Mundo y competir nuevamente frente a las principales potencias de la disciplina.
“Las chicas están viniendo la semana que viene a Concepción del Uruguay. Entrenamos en el Club Regatas Uruguay, institución a la que estamos muy agradecidas porque nos presta el espacio, nos brinda el lugar para poder sentirnos cómodas, entrenar y dar al máximo”, destacó la entrerriana.
Sobre el desafío que se aproxima, no ocultó sus expectativas. “Vamos a ir al Viejo Continente a entrenar unas tres semanas para afrontar una de las últimas competencias, o la más importante siempre del año, que es el Mundial de Canotaje de Velocidad, que va a ser en Poznan”, anticipó.
Un cierre de temporada con grandes desafíos
La agenda internacional de Garro no finalizará con el Mundial. Durante septiembre también integrará la delegación argentina que competirá en los Juegos Sudamericanos, mientras que octubre tendrá un significado especial para el deporte entrerriano.
Es que Gualeguaychú será sede del Mundial de Canotaje de Maratón, un acontecimiento histórico para el país y una oportunidad única para competir ante el público argentino.
La clasificación llegó durante el Campeonato Argentino disputado en Semana Santa. Allí, Garro se quedó con el primer puesto en K1 Short y obtuvo el pasaje mundialista junto a la paranaense Clara Labat. “Corrí la categoría short, el K1 Short, que son unos tres kilómetros más o menos. En esa, quedé primera y segunda quedó Clara Labat, de Paraná. Nosotras dos, clasificamos para el Mundial”, explicó.
Además, junto a Micaela Maslein ganó la prueba de K2 y también aseguró un lugar en esa modalidad. “Con ese resultado también nos ganamos la plaza para el Mundial. En octubre, voy a estar en el Mundial de Maratón en esas dos disciplinas”, confirmó.
La dupla con Micaela Maslein
Uno de los aspectos más particulares de la carrera de Magdalena Garro es la relación que mantiene con Micaela Maslein. Ambas son compañeras de embarcación, amigas desde hace años y, además, Maslein cumple el rol de entrenadora del seleccionado argentino.
Garro reconoció que combinar esas responsabilidades no siempre resulta sencillo, aunque aseguró que el respeto mutuo permite resolver cualquier diferencia. “No es fácil a veces. Yo soy bastante brava para llevar a la hora de los entrenamientos y eso, un poco, a Mica le afecta. Mica es muy temperamental también, entonces, a veces chocamos”, contó entre risas.
Sin embargo, dejó en claro que esas situaciones quedan atrás rápidamente porque ambas persiguen el mismo objetivo. “Después hay que sentarse a charlar. Uno también puede cambiar y mejorar sus aspectos a la hora del entrenamiento”, afirmó.
La palista también destacó el trabajo que realiza Maslein al frente del equipo nacional. “Yo la respeto muchísimo como entrenadora. Obviamente, es mi amiga, pero a la hora de entrenar, ella es mi entrenadora. La respeto mucho y admiro lo que hace, las ganas que le pone, su voluntad y su predisposición. Eso hace que el equipo vaya para adelante y lo valoro muchísimo”, expresó.
El valor de volver a Entre Ríos
Entre competencia y competencia, Garro disfruta del tiempo que puede pasar en Concepción del Uruguay. Allí recupera el contacto cotidiano con su familia y encuentra un espacio para descansar antes de volver a las concentraciones. “Estar en mi ciudad me da la posibilidad que por ahí no tenía antes. En el tiempo libre puedo estar acá en Concepción, estar tranquila. Me gusta mucho ir a las playas, aun en invierno”, contó.
La deportista también valoró poder compartir tiempo con sus sobrinos y acompañarlos en sus actividades deportivas. “Tengo la posibilidad de estar cerca de mi familia, que es fundamental. Estar con mis sobrinos, ir al partido de hockey de mi sobrina o al partido de básquet de mi sobrino. Esos detalles para mí, son muy importantes”, señaló.
Antes de despedirse, envió un mensaje de agradecimiento a quienes la acompañan durante sus entrenamientos en la capital entrerriana.
“Un saludo a toda la gente de Paraná, que muchas veces me tiene allá entrenando. Siempre me tratan como una más, me ayudan y me acompañan. A la gente del Club Náutico Paraná, como siempre, muy agradecida”, expresó.