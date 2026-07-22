Reinician las protestas contra Milei con una movilización al Congreso de la Nación

La marcha de la CGT y las CTA volvió a instalar el conflicto social en el centro de la agenda política este miércoles, con una fuerte movilización hacia el Congreso y momentos de tensión en el Puente Pueyrredón, donde manifestantes intentaron cortar el tránsito mientras la Policía Federal aplicó el protocolo antipiquetes. La protesta marca el reinicio del plan de lucha sindical luego del receso que coincidió con el Mundial 2026.

Desde las primeras horas de la mañana, integrantes del Polo Obrero se concentraron sobre el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, para reclamar por la baja del programa Volver al Trabajo.

En el lugar se registraron momentos de tensión cuando algunos manifestantes quemaron neumáticos e intentaron bloquear totalmente la circulación sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, mientras efectivos de la Policía Federal formaron un cordón para impedir el avance.

Operativo de seguridad y tránsito complicado

El Gobierno nacional dispuso un amplio operativo de seguridad para evitar cortes totales en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, la Policía Federal desplegó efectivos y camiones hidrantes tanto en las inmediaciones del Congreso como en distintos puntos estratégicos de ingreso a la Capital Federal.

Las restricciones comenzaron desde la mañana y afectan especialmente al Puente Pueyrredón, además de otros accesos como General Paz, Puente Saavedra, Panamericana, Ruta 197 y la autopista Buenos Aires-La Plata.

Las autoridades advirtieron que durante toda la tarde podrían registrarse desvíos y demoras en el tránsito.

Una protesta unificada de las centrales obreras

La movilización principal comenzará a las 15, con concentración en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las columnas marcharán hacia el Congreso Nacional.

La convocatoria reúne a la CGT, las dos ramas de la CTA, la UTEP, organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados.

Desde la conducción cegetista remarcaron que se trata de "una acción coordinada" y destacaron que todas las organizaciones "salen juntas a marchar", en una demostración de unidad frente a las políticas económicas del Gobierno nacional.

Jubilaciones y rechazo al ajuste

El eje central de la protesta será la defensa del sistema previsional y el reclamo por una recomposición de los haberes jubilatorios.

Las organizaciones también expresarán su rechazo al rumbo económico del Ejecutivo encabezado por Javier Milei.

En uno de los mensajes difundidos por la CGT en redes sociales, la central obrera sostuvo: "Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa".

El documento concluye con otra consigna dirigida a la convocatoria: "Porque la seguridad social no es un privilegio, sino una conquista del pueblo trabajador. ¡La dignidad no se negocia!"

🔴 AHORA | TENSIÓN EN PUENTE PUEYRREDÓN En el marco de una jornada nacional de marchas y piquetes.#A24 pic.twitter.com/qDZdWoZ27N — A24.com (@A24COM) July 22, 2026

El conflicto vuelve tras el Mundial

La movilización representa la primera gran protesta sindical luego del receso político y social que coincidió con la disputa del Mundial 2026.

Durante varias semanas, la agenda pública estuvo dominada por la participación de la Selección argentina, mientras que las organizaciones sindicales suspendieron las principales medidas de fuerza previstas.

Concluida la competencia internacional, las centrales obreras retomaron el plan de lucha que habían consensuado antes del torneo y buscan reinstalar sus reclamos en el centro del debate político.

Un calendario de protestas hasta septiembre

La marcha de este miércoles será apenas el inicio de una serie de movilizaciones previstas para las próximas semanas.

La segunda convocatoria está programada para el 7 de agosto, cuando los sindicatos acompañarán la tradicional peregrinación a San Cayetano.

Posteriormente se prevé una nueva protesta coincidiendo con la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuya fecha aún no fue oficializada.

Además, durante la tercera semana de agosto está prevista otra movilización hacia el Ministerio de Economía, mientras que la CGT no descarta avanzar con un nuevo paro general si el Gobierno no responde a sus reclamos.

En ese sentido, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, había señalado que "no estamos poniendo plazos y no los hemos puesto nunca. Lo haremos de manera estratégica para que la protesta sea visible".

Por su parte, el también cosecretario general Cristian Jerónimo endureció el discurso del sindicalismo al afirmar que "se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad", y anticipó que la central obrera no acompañará las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo.

Con la reactivación de las protestas sindicales y sociales, el Gobierno enfrenta un nuevo escenario político en el segundo semestre, marcado por la vuelta de la conflictividad callejera y el endurecimiento de la relación con las principales organizaciones gremiales.