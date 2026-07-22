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Tenía una licencia falsa: una mujer fue inhabilitada de por vida tras atropellar a dos personas

La medida dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense ese adoptó luego de comprobar que la conductora nunca había obtenido legalmente el registro. El adolescente permanece en terapia intensiva y su padre continúa hospitalizado.

22 de Julio de 2026
Accidente en Mar del Plata.
Accidente en Mar del Plata.

La medida dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense ese adoptó luego de comprobar que la conductora nunca había obtenido legalmente el registro. El adolescente permanece en terapia intensiva y su padre continúa hospitalizado.

Una mujer fue inhabilitada de por vida para conducir después de atropellar a un padre y a su hijo adolescente en el centro de Mar del Plata. La medida se tomó luego de confirmar que manejaba con una licencia apócrifa y que nunca había completado legalmente el trámite para obtener el registro.

 

El siniestro ocurrió el lunes en la intersección de las calles Moreno y Catamarca. La conductora circulaba en un Peugeot 206 cuando chocó contra un Nissan Tiida, perdió el control y subió a la vereda de una estación de servicio.

 

 

En ese lugar embistió a un hombre de 52 años y a su hijo de 15, quienes aguardaban para cruzar la calle. Ambos sufrieron lesiones de gravedad y debieron ser trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad.

 

La licencia falsa y los antecedentes registrados

 

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial revisó los antecedentes de la mujer y comprobó que no contaba con una licencia obtenida legalmente. El documento presentado después del accidente no figuraba dentro de los registros oficiales.

 

La conductora había solicitado turnos en dos oportunidades para iniciar el procedimiento correspondiente. Sin embargo, nunca se presentó a realizar los exámenes obligatorios y, pese a ello, circulaba con un carnet falso.

 

Durante el procedimiento, los agentes también constataron que el Peugeot 206 carecía de la documentación necesaria para circular. Por ese motivo, el vehículo fue secuestrado y los antecedentes reunidos quedaron a disposición de la Justicia.

 

El estado de salud del padre y su hijo

 

El adolescente sufrió un grave traumatismo de cráneo y permanece internado en la terapia intensiva de la Clínica Colón. Su cuadro continúa bajo seguimiento médico debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto.

 

 

El padre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos con múltiples fracturas y otras heridas. De acuerdo con el último parte médico, presentó una evolución favorable, pudo ser extubado y se encuentra estable, aunque permanece hospitalizado.

 

La mujer quedó detenida y la causa avanza por lesiones culposas y presunta falsificación de documento público. Mientras continúa la investigación judicial, la prohibición para conducir mantiene carácter preventivo y no fue informada oficialmente como una inhabilitación de por vida.

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