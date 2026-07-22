Tenía una licencia falsa: una mujer fue inhabilitada de por vida tras atropellar a dos personas

Una mujer fue inhabilitada de por vida para conducir después de atropellar a un padre y a su hijo adolescente en el centro de Mar del Plata. La medida se tomó luego de confirmar que manejaba con una licencia apócrifa y que nunca había completado legalmente el trámite para obtener el registro.

El siniestro ocurrió el lunes en la intersección de las calles Moreno y Catamarca. La conductora circulaba en un Peugeot 206 cuando chocó contra un Nissan Tiida, perdió el control y subió a la vereda de una estación de servicio.

En ese lugar embistió a un hombre de 52 años y a su hijo de 15, quienes aguardaban para cruzar la calle. Ambos sufrieron lesiones de gravedad y debieron ser trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad.

La licencia falsa y los antecedentes registrados

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial revisó los antecedentes de la mujer y comprobó que no contaba con una licencia obtenida legalmente. El documento presentado después del accidente no figuraba dentro de los registros oficiales.

La conductora había solicitado turnos en dos oportunidades para iniciar el procedimiento correspondiente. Sin embargo, nunca se presentó a realizar los exámenes obligatorios y, pese a ello, circulaba con un carnet falso.

𝐁𝐑𝐔𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐂𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐄𝐍 𝐌𝐀𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐓𝐀 𝐃𝐎𝐍𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐔𝐂𝐓𝐎𝐑𝐀 𝐀𝐓𝐑𝐎𝐏𝐄𝐋𝐋𝐎́ 𝐀 𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐘 𝐐𝐔𝐄𝐃𝐎́ 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐍𝐈𝐃𝐀 Buenos Aires, 20 julio (NA) -- Un violento accidente conmocionó a Mar del Plata luego de que una… pic.twitter.com/snzgdvZOTA — Noticias Argentinas (@NAagencia) July 20, 2026

Durante el procedimiento, los agentes también constataron que el Peugeot 206 carecía de la documentación necesaria para circular. Por ese motivo, el vehículo fue secuestrado y los antecedentes reunidos quedaron a disposición de la Justicia.

El estado de salud del padre y su hijo

El adolescente sufrió un grave traumatismo de cráneo y permanece internado en la terapia intensiva de la Clínica Colón. Su cuadro continúa bajo seguimiento médico debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto.

El padre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos con múltiples fracturas y otras heridas. De acuerdo con el último parte médico, presentó una evolución favorable, pudo ser extubado y se encuentra estable, aunque permanece hospitalizado.

La mujer quedó detenida y la causa avanza por lesiones culposas y presunta falsificación de documento público. Mientras continúa la investigación judicial, la prohibición para conducir mantiene carácter preventivo y no fue informada oficialmente como una inhabilitación de por vida.