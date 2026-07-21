Creyó hablar con Kevin Costner y una jubilada argentina perdió más de $3,6 millones

El estafador le ofreció a la víctima un carnet especial, de “Club Fan”.

Una jubilada de 70 años, vecina de General Madariaga, Buenos Aires, fue víctima de una estafa virtual luego de creer durante meses que mantenía contacto con el actor estadounidense Kevin Costner. El engaño comenzó a través de un perfil falso en TikTok y continuó mediante una aplicación de mensajería, donde el delincuente logró ganarse su confianza hasta convencerla de transferir más de 3,6 millones de pesos.

Según publicó Infobae, el contacto comenzó el año pasado, cuando la mujer empezó a seguir una cuenta que utilizaba el nombre e imágenes del protagonista de El guardaespaldas y Danza con lobos. Tras la eliminación de ese perfil, el supuesto actor la invitó a continuar la conversación mediante Zangi, una aplicación de mensajería que prioriza la privacidad de las comunicaciones.

Durante meses, el estafador sostuvo una relación virtual con la víctima y fue construyendo un vínculo de confianza para concretar el fraude.

El falso club de fans

En una de las conversaciones, el delincuente le ofreció un supuesto carnet exclusivo para integrar un "Club Fan" de Kevin Costner, por el que le solicitó el pago de 3.600.000 pesos.

Incluso llegó a sugerirle que vendiera su vivienda en General Madariaga para que él pudiera comprarle otra casa en Santa Marta, California, una propuesta que la mujer finalmente rechazó.

Sin embargo, sí realizó las transferencias correspondientes al supuesto carnet. Entre el 19 y el 21 de mayo, envió un total de $3.621.712,35 a una cuenta de una billetera virtual de Ualá.

Para reforzar el engaño, el estafador le envió un carnet falso que la acreditaba como integrante del supuesto club de fans del actor.

Cómo descubrió la maniobra

La jubilada no sospechó inmediatamente de la estafa porque el vínculo con el supuesto Costner se había extendido durante varios meses.

No obstante, con el paso del tiempo comenzó a leer comentarios de otros usuarios en TikTok que advertían sobre perfiles falsos del actor. Además, advirtió que el dinero había sido transferido a una billetera virtual radicada en Argentina, algo incompatible con la historia que le habían contado.

Al comprender que había sido engañada, presentó la denuncia ante la Justicia.

La causa fue caratulada como "estafa" y quedó a cargo del fiscal Walter Mércuri, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de General Madariaga, quien investiga el recorrido del dinero e intenta identificar a los responsables.

Un método que ya tuvo otras víctimas

No es la primera vez que delincuentes utilizan la identidad de celebridades de Hollywood para cometer este tipo de fraudes.

En mayo del año pasado, Infobae había dado a conocer un caso similar protagonizado por un falso George Clooney. En aquella oportunidad, los estafadores utilizaron herramientas de inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz del actor.

La víctima comenzó a interactuar con una cuenta aparentemente oficial en Facebook, que incluso exhibía la insignia de verificación. Posteriormente fue invitada a un supuesto club de fans y le solicitaron 300 dólares para acceder a conversaciones privadas con el actor.

Con el correr de los meses, los delincuentes le pidieron nuevas transferencias bajo distintos pretextos, entre ellos donaciones para una fundación vinculada a Clooney, trámites legales y promesas de conseguirle trabajo.

Entre depósitos bancarios, compra de tarjetas Apple y otros pagos, la mujer terminó perdiendo más de 15.000 dólares.