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Sociedad Santiago del Estero

Comerciante denunció a dos empleadas por una presunta estafa de más de $10 millones

El propietario las acusó de simular pagos por transferencias para ocultar faltantes de dinero. Una auditoría detectó un presunto perjuicio superior a $10,4 millones.

20 de Julio de 2026
Dos empleadas de una pinturería fueron denunciadas por estafa
Dos empleadas de una pinturería fueron denunciadas por estafa

El propietario las acusó de simular pagos por transferencias para ocultar faltantes de dinero. Una auditoría detectó un presunto perjuicio superior a $10,4 millones.

Un comerciante de Santiago del Estero denunció a dos empleadas y les atribuyó una estafa global de $ 10.435.107,03.

 

El comercio se dedica a la venta de pinturas y productos conexos, ventas por menor y mayor de productos de ferretería y eléctricos. "Las denunciadas eran encargadas de la venta. Así también llevaban adelante la cobranza realizadas a los distintos tipos de clientes, como la forma de pago", detalló.

 

Según explicó, a una de las empleadas "luego de ser vendedora se le asignó la función de compras y control de cajas. Su función era realizar el control de las mismas conductas estafadoras que realizaban".

 

Otra “era la encargada de ventas de una sucursal" y atendía a clientes. Las sospechas se habrían iniciado después del informe de la contadora, quien habría detectado que no eran enviados los comprobantes de pago por transferencias a la administración de la empresa. Por ende, "no quedaban asentadas las operaciones de ingreso y/o egreso de dinero a las cuentas de la firma", explicó el abogado Felipe Villalba Sández.

 

"Es decir que, los montos que figuraban en el sistema debían ser coincidentes con los recibos emitidos por la empresa y con el dinero de caja". A criterio del damnificado, "el personal encargado de controlar los impactos, detectó que ninguna de las ventas facturadas bajo esa modalidad se encontraban acreditadas en los bancos".

 

Así, señaló que entre el dinero que figuraba en la facturación y el dinero que surge de la auditoría, "existía una diferencia exorbitante de $ 10.435.107,03".

 

Para el letrado, la empleada de mayor jerarquía "cobraba el dinero abonado por los clientes y lo hacía figurar como transferencia, a fin de que no se advirtiese el faltante del dinero en la caja al momento de su cierre. Incluso, en algunos casos, lo facturaba como cuenta corriente, y luego emitía recibo por cobranza haciéndola figurar nuevamente como transferencia", acotó.

 

Según indica El Liberal, las facturas emitidas “coinciden con el tiempo en el que una de las denunciadas cambió radicalmente el nivel de vida cotidiano" y las sospechas sobre la otra empleada indican que su ardid fue exactamente similar.

Temas:

estafa Comercio empleadas pinturería
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