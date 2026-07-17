ANSES advirtió por una nueva modalidad de fraude que pone en riesgo tus ahorros

Una llamada inesperada puede poner en riesgo los ahorros de una persona. ANSES advirtió sobre un incremento de estafas en las que delincuentes utilizan el nombre del organismo para solicitar datos personales, contraseñas y claves bancarias con el objetivo de acceder a cuentas y cometer fraudes.

Los estafadores suelen presentarse como empleados del organismo y prometen bonos, pagos retroactivos, beneficios especiales o soluciones para supuestos trámites pendientes. De esa manera buscan generar confianza y convencer a la víctima de entregar información confidencial.

Desde ANSES recordaron que nunca solicitan claves, contraseñas, códigos de seguridad ni datos bancarios mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales. Cualquier comunicación de ese tipo debe considerarse sospechosa.

Los delincuentes también pueden pedir que la persona ingrese al homebanking, cambie una contraseña o comparta un código recibido por SMS. Ninguna de esas acciones forma parte de los procedimientos oficiales del organismo.

Quiénes son los principales objetivos

Aunque cualquier persona puede ser víctima, los jubilados y pensionados aparecen entre los principales blancos de estas maniobras. Los estafadores aprovechan la confianza que genera el nombre de ANSES y el desconocimiento sobre algunos trámites digitales para intentar obtener información sensible.

Además de las llamadas, los intentos de fraude pueden llegar mediante correos electrónicos con enlaces falsos, mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales que imitan la imagen institucional del organismo.

Las autoridades también recordaron que todos los trámites de ANSES son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Por eso, cualquier pedido de dinero o de información personal para acceder a un supuesto beneficio debe despertar sospechas.

Si una persona compartió datos bancarios o contraseñas, lo más recomendable es comunicarse de inmediato con su entidad financiera para bloquear los accesos, modificar las claves y revisar posibles movimientos irregulares.

Cómo denunciar un intento de fraude

Quienes detecten un intento de estafa pueden realizar la denuncia a través de Mi ANSES, ingresando a la sección "Denuncias y Reclamos", o acudir personalmente a una oficina del organismo para informar lo ocurrido.

Otra alternativa es comunicarse con la línea telefónica gratuita 130, donde también se reciben denuncias relacionadas con este tipo de maniobras fraudulentas.

Desde ANSES insistieron en que nunca se deben compartir claves personales, datos bancarios ni códigos de seguridad. Ante una llamada o mensaje sospechoso, la mejor decisión es cortar la comunicación y verificar cualquier información únicamente por los canales oficiales del organismo.