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Sociedad Tragedia en La Plata

Una nena murió tras el choque frontal entre un auto y una camioneta

Una niña de 10 años murió este jueves tras un choque entre un auto y una camioneta ocurrido sobre la Ruta 2 en La Plata.

17 de Julio de 2026
Tragedia en la Ruta 2, La Plata
Tragedia en la Ruta 2, La Plata

Una niña de 10 años murió este jueves tras un choque entre un auto y una camioneta ocurrido sobre la Ruta 2 en La Plata.

Una niña de diez años murió en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 2, en jurisdicción de El Peligro, partido de La Plata. El hecho ocurrió el jueves por la noche.

 

La víctima fatal fue identificada con las iniciales L.V., quien viajaba como acompañante en un Renault Logan conducido por su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años.

 

De acuerdo con la información a la que accedió Noticias Argentinas, el auto circulaba por la Ruta 2 en sentido hacia Mar del Plata, cuando, por causas que son materia de investigación, chocó contra una Ford Ranger conducida por Daniel Reyes Benítez, un hombre de 29 años, que intentaba cruzar la ruta.

Tras el fuerte impacto, se desplegó un numeroso operativo de emergencia. Bomberos Voluntarios de El Peligro trabajaron en el lugar junto a médicos del SAME.

 

La médica que arribó en la primera ambulancia constató el fallecimiento de la menor en el lugar del hecho. En tanto, tanto la conductora del Renault Logan como el conductor de la camioneta fueron asistidos y trasladados al Hospital Alejandro Korn -de Melchor Romero- para recibir atención médica.

 

La escena fue preservada para la realización de pericias, con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI Número 12 del Departamento Judicial La Plata dirigida por Fernando Padovan.

Temas:

Choque La Plata víctima fatal Ruta
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