Joven de Bovril fue coronada Teen Caribe Universo Argentina 2026 y competirá a nivel internacional

REDACCIÓN ELONCE
La joven de 17 años, oriunda de Bovril, obtuvo el título nacional tras representar a Entre Ríos y en octubre viajará a República Dominicana para participar del certamen internacional. Además, impulsa un proyecto sobre fumigaciones cerca de escuelas rurales.
Bianca Raspo, Teen Caribe Universo Argentina 2026, representará al país en el certamen internacional que se realizará en octubre en República Dominicana. La joven, oriunda de Bovril y Reina del Estudiante de su ciudad, logró primero el título de Teen Caribe Universo Entre Ríos y luego fue elegida como la representante nacional.
En diálogo con Elonce, Bianca repasó el camino que la llevó hasta el certamen internacional y destacó que su participación estuvo impulsada no solo por su interés en el modelaje y las pasarelas, sino también por el compromiso con un proyecto social.
"Fui Reina del Estudiante de la ciudad de Bovril y después participé en la elección provincial en Villaguay, donde fui elegida primera princesa. A partir de ahí comencé a participar en distintos desfiles y certámenes hasta elegir Miss Teen Caribe Universo por la trayectoria que tiene y por los valores que promueve", contó.
Un proyecto para concientizar sobre las fumigaciones
Uno de los aspectos que distinguió a Bianca durante la competencia fue la presentación de un proyecto social denominado "Sembrando conciencia, cosechando salud", centrado en la problemática de las fumigaciones cerca de establecimientos educativos rurales.
"Trata sobre la concientización de la fumigación en cercanía de las escuelas rurales. Es una problemática muy presente en nuestra provincia y me pareció importante dar a conocer la ley vigente y promover que se respete", explicó.
La joven señaló que su objetivo es conformar un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la salud, especialistas en ciencias agrarias y productores para buscar consensos sobre la problemática.
Además, reveló que la iniciativa nació a partir de conversaciones familiares. "Mi papá es veterinario y mi mamá es médica, así que es un tema del que siempre hablamos en casa", indicó.
El desafío internacional en República Dominicana
Tras obtener la corona nacional, Bianca representará a Argentina en el certamen Teen Caribe Universo, que reunirá a candidatas de distintos países.
Según explicó, el evento se desarrollará durante cuatro jornadas de concentración, con una intensa agenda de actividades. "Son cuatro días con muchas actividades, desfiles, producciones fotográficas y contenido para las redes del certamen. Me estoy preparando en oratoria, pasarela y también organizando todos los outfits que voy a llevar", comentó.
La joven también explicó que actualmente busca patrocinadores para afrontar parte de los gastos del viaje.
"La organización cubre una parte, pero el resto debemos afrontarlo las participantes. Estoy buscando apoyo para poder representar a la Argentina de la mejor manera", sostuvo.
Un futuro ligado al arte y la representación
Bianca tiene 17 años y, además de participar en certámenes de belleza, es profesora de danzas clásicas y españolas, disciplina que practica desde muy pequeña.
"Siempre me gustó todo lo artístico. Desde chica soñaba con ser Reina del Estudiante y después todo esto se fue dando en el camino", recordó.
Con la mirada puesta en octubre, la joven entrerriana buscará dejar bien representado al país en República Dominicana, llevando no solo la banda argentina, sino también un mensaje de compromiso ambiental y social.