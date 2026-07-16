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Sociedad Pronóstico del tiempo en Entre Ríos

Rige una alerta amarilla por tormentas para este sábado en la Costa del Uruguay: cuándo llegarían y qué departamentos afecta

La alerta amarilla por tormentas regirá durante gran parte del sábado en sectores de Entre Ríos, según el Servicio Meteorológico Nacional. También se prevé inestabilidad para la costa del Paraná, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

16 de Julio de 2026
Alerta por tormentas.
Alerta por tormentas. Foto: Elonce y SMN.

La alerta amarilla por tormentas regirá durante gran parte del sábado en sectores de Entre Ríos, según el Servicio Meteorológico Nacional. También se prevé inestabilidad para la costa del Paraná, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

La alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanzará este sábado a una amplia franja de Entre Ríos, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. El organismo nacional indicó que el fenómeno comenzaría durante la madrugada y se extendería hasta la noche en distintas zonas de la provincia.

 

 

De acuerdo con el reporte oficial difundido este jueves por la noche, los departamentos comprendidos por la advertencia son Federación, Feliciano, Federal, Concordia, San Salvador, Tala, Islas del Ibicuy, Uruguay, Gualeguaychú y Colón. En estas jurisdicciones podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas con características localmente fuertes.

 

El SMN precisó que los fenómenos estarán acompañados por "lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica". Además, estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos registros podrían ser superados de manera puntual.

 

La zona afectada en Entre R&iacute;os. Foto: SMN.
La zona afectada en Entre Ríos. Foto: SMN.

 

Qué prevé el SMN para las zonas bajo alerta

 

Según el organismo meteorológico, las tormentas se presentarían de forma aislada durante gran parte del sábado, aunque no se descarta que algunos sectores registren fenómenos de mayor intensidad en períodos breves.

 

Las condiciones previstas podrían generar complicaciones temporarias debido a la abundante caída de agua en poco tiempo, sumadas a ráfagas de viento y la posibilidad de granizo. Por ese motivo, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los reportes oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la evolución del tiempo.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y ocasionar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas, especialmente en áreas expuestas a lluvias intensas o fuertes ráfagas.

 

Cómo estará el tiempo en la costa del Paraná

 

En tanto, para la costa del Paraná también se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas. El pronóstico oficial prevé que este viernes puedan registrarse lloviznas aisladas, mientras que la mayor probabilidad de inestabilidad se concentraría durante el sábado.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

En esa región se esperan tormentas aisladas que afectarían a los departamentos Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay. Si bien estas zonas no se encuentran bajo alerta amarilla, el SMN pronostica un escenario de tiempo inestable con precipitaciones y posibles tormentas a lo largo de la jornada.

Temas:

alerta tormentas Entre Ríos
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