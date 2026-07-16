Criar a un hijo de entre 6 y 12 años costó más de $678.000 en junio

La canasta de crianza alcanzó en junio un costo de hasta $678.308 para los hogares con hijos de entre 6 y 12 años, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador mide el gasto mensual necesario para cubrir tanto los bienes y servicios esenciales como el tiempo dedicado al cuidado de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con los datos oficiales, el costo varía según la edad del menor y contempla aspectos como alimentación, vestimenta, educación, salud, transporte y vivienda, además del valor económico del tiempo de cuidado.

En el caso de los menores de un año, la canasta se ubicó en $529.539, mientras que para los niños de entre 1 y 3 años ascendió a $630.926.

Cuánto cuesta criar a un hijo según la edad

El informe del INDEC estableció los siguientes valores para junio de 2026:

Menores de 1 año: $529.539.

Niños de 1 a 3 años: $630.926.

Niños de 4 y 5 años: $539.612.

Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $678.308.

En el caso de los menores de un año, el monto total se compuso de $173.468 destinados a bienes y servicios para el desarrollo del niño y $356.071 correspondientes al costo del tiempo de cuidado.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza

El organismo explicó que, para estimar el costo de los bienes y servicios, toma como referencia el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, utilizada para la medición de la pobreza.

"Esa canasta incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios, entre ellos vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda", precisó el INDEC.

El valor económico del cuidado

Además del gasto en bienes y servicios, la canasta incorpora el costo del tiempo destinado al cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Para esa estimación, el organismo considera la cantidad teórica de horas de cuidado que requiere cada grupo etario y las valoriza utilizando la remuneración correspondiente a la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.