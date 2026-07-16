Vacaciones de invierno: el gasto promedio familiar ya supera los $2,4 millones

Una familia tipo necesita en promedio $2.453.293 para salir de vacaciones dentro de Argentina durante el receso invernal de 2026. El monto equivale a 1,3 salarios promedio medidos por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, según un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE.

La relación entre el costo de un viaje y los ingresos familiares aumentó en comparación con julio de 2025. El año pasado, el presupuesto necesario representaba 1,2 salarios promedio, mientras que actualmente se requieren 1,3.

De acuerdo con el informe, esta variación refleja una caída del 5,4% en el poder adquisitivo destinado al turismo interno. Los incrementos salariales registrados durante el último año no alcanzaron a compensar completamente la suba de los servicios vinculados con los viajes.

El alojamiento concentra las mayores subas

Todos los destinos relevados registraron aumentos nominales frente a la temporada anterior. Sin embargo, la mayor presión sobre el presupuesto provino del alojamiento, mientras que los costos del transporte presentaron diferencias más reducidas entre las distintas ciudades turísticas.

El estudio también mostró una amplia dispersión de precios. Una familia que elige San Martín de los Andes debe disponer de un presupuesto tres veces mayor que aquella que decide viajar a San Clemente del Tuyú.

Entre los destinos que se volvieron relativamente más accesibles frente al año pasado se encuentran San Antonio de Areco, Gualeguaychú y Rosario. En cambio, los mayores incrementos fueron detectados en San Martín de los Andes, La Rioja y Puerto Madryn.

Cuánto cuesta viajar al exterior

El presupuesto necesario para pasar las vacaciones de invierno fuera del país alcanza un promedio de $20.070.640 por familia. Esa cifra es casi ocho veces superior al costo estimado para realizar un viaje dentro de Argentina.

Nueva York aparece como el destino internacional más caro entre los analizados, con un gasto calculado en $36.005.781. Le siguen Miami, con $19.860.176; Madrid, con $16.551.494; y Río de Janeiro, con $7.865.110.

En términos de ingresos, viajar a Nueva York exige 18,8 salarios promedio. Río de Janeiro, en el otro extremo, demanda 4,1 remuneraciones y se posiciona como la alternativa internacional de menor costo dentro del relevamiento.

Mejoró el poder de compra para viajes internacionales

Aunque el desembolso para viajar al exterior sigue siendo considerablemente más elevado, la cantidad de salarios necesarios disminuyó respecto de 2025. El promedio pasó de 11,1 a 10,5 remuneraciones, una mejora cercana al 5,9% en el poder adquisitivo destinado al turismo internacional.

La diferencia responde a que los costos de los viajes al exterior aumentaron por debajo de la evolución de los ingresos. En el turismo nacional ocurrió lo contrario, debido a que los servicios se encarecieron más que los salarios.

De esta manera, las vacaciones dentro del país requieren actualmente un esfuerzo económico mayor para los hogares. Los viajes internacionales mostraron una mejora relativa, aunque continúan demandando una capacidad de gasto ampliamente superior.