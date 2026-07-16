Se habría dormido al volante y terminó chocando contra un puente en la Ruta 130

Un hombre de 30 años resultó herido durante la noche del miércoles tras protagonizar un accidente sobre la Ruta 130, en el departamento Villaguay. El automóvil que conducía perdió el control e impactó contra un puente, por lo que debió ser rescatado del habitáculo.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 63,5, cuando un Chevrolet Corsa circulaba en sentido Villaguay-Villa Elisa. Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó chocando contra la estructura.

Como consecuencia del impacto, el hombre quedó atrapado dentro del auto. Bomberos Voluntarios de Villaguay trabajaron en el lugar para retirarlo y permitir que fuera asistido por el personal sanitario.

Fue trasladado con una fractura

Luego del rescate, el conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital Santa Rosa de Villaguay. Allí, los médicos constataron que presentaba una fractura de fémur en la pierna izquierda.

Según manifestó ante la Policía, se habría quedado dormido mientras circulaba por la Ruta 130. Esa versión fue incorporada a las actuaciones, aunque deberá ser contrastada con las pericias realizadas en el lugar.

El hombre quedó internado en el Hospital Santa Rosa de Villaguay.

No se informó que otras personas viajaran dentro del vehículo ni que otro rodado hubiera participado del accidente.

Investigan cómo ocurrió el choque

En la zona trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, personal de Policía Científica y agentes de Tránsito. Las tareas incluyeron el relevamiento del vehículo, la inspección de la calzada y las actuaciones correspondientes.

También se realizó el test de alcoholemia al conductor, aunque la información policial no precisó el resultado.

La investigación quedó a cargo de la Subcomisaría Ingeniero Sajaroff, que deberá determinar las circunstancias en las que el Chevrolet Corsa perdió el control antes de impactar contra el puente ubicado sobre la Ruta 130.