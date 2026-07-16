El dólar oficial volvió a subir tras tres jornadas en baja y cerró a $1.495

El dólar oficial revirtió la tendencia bajista y avanzó tras conocerse la inflación de junio. El Banco Central continuó comprando divisas para fortalecer reservas.
El dólar oficial interrumpió este miércoles una racha de tres jornadas consecutivas en baja y volvió a subir en el mercado cambiario, luego de conocerse el dato de inflación de junio. En el segmento mayorista, la divisa cerró en $1.474,50, mientras que en el Banco Nación finalizó la jornada en $1.495.
En tanto, el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ubicó la cotización minorista en $1.497,61.
Por su parte, los dólares financieros también registraron movimientos alcistas. El dólar MEP cerró en $1.514,11, el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.559,94, mientras que el dólar blue terminó la rueda en $1.530.
El Banco Central continuó con la compra de divisas
El movimiento del mercado coincidió con una nueva jornada de compras por parte del Banco Central, que continúa con su estrategia de fortalecer las reservas internacionales.
Durante julio, la autoridad monetaria acumuló compras por 570 millones de dólares, luego de adquirir 280 millones en una sola rueda, una de las operaciones más importantes del año. En lo que va de 2026, las compras de divisas ya superan los 11.700 millones de dólares.
El director de Inversiones de Wise Capital, Ignacio Morales, sostuvo que en las próximas jornadas el mercado analizará si ese ritmo de acumulación de reservas podrá mantenerse frente a los compromisos de deuda externa previstos para los próximos meses.
El mercado sigue de cerca las bandas cambiarias
El economista Gustavo Ber señaló que, luego del reacomodamiento observado en las últimas semanas, el dólar mayorista volvió a mostrar una moderación, mientras el Banco Central continúa acumulando reservas, una estrategia que sigue siendo bien recibida por el mercado.
Según el analista, la atención de los operadores ahora se concentra en la relación entre la inflación, las tasas de interés y la evolución del tipo de cambio, en un contexto de menor oferta de divisas y con el calendario electoral ganando protagonismo durante el segundo semestre.
Cómo quedarán las bandas de flotación
Tras conocerse que la inflación de junio fue del 1,9%, durante agosto volverán a actualizarse las bandas de flotación del tipo de cambio.
De acuerdo con el esquema vigente, los límites de intervención del Banco Central se ajustan diariamente tomando como referencia el último índice de inflación disponible, con dos meses de rezago. Así, hacia fines de agosto, el techo de la banda cambiaria se ubicará en $1.879,92, mientras que el piso alcanzará los $739,81.
El régimen de bandas comenzó a regir en abril de 2025, tras la eliminación del cepo cambiario. Desde enero de este año, los límites se actualizan según la inflación con el objetivo de evitar una apreciación del tipo de cambio.
Desde el Banco Central sostienen que este mecanismo permite amortiguar movimientos bruscos en la cotización del dólar y otorgar mayor flexibilidad al mercado. Sin embargo, algunos analistas advierten que una mayor volatilidad cambiaria también podría trasladarse a los precios si la divisa acelera su ritmo de suba.