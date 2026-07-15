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Camión cayó del puente Urquiza: murió el conductor tras un violento siniestro

Un camión cayó del puente Urquiza sobre la Ruta Nacional 12, en el complejo Zárate-Brazo Largo. El vehículo transportaba soda cáustica, se incendió tras el impacto y el conductor falleció en el lugar.

15 de Julio de 2026
Se confirmó el fallecimiento.
Se confirmó el fallecimiento. Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Un camión cayó del puente Urquiza sobre la Ruta Nacional 12, en el complejo Zárate-Brazo Largo. El vehículo transportaba soda cáustica, se incendió tras el impacto y el conductor falleció en el lugar.

Un camión cayó del puente Urquiza este miércoles por la tarde-noche en el kilómetro 113 de la Ruta Nacional 12, dentro del complejo ferroviario-vial Zárate-Brazo Largo. El vehículo de carga despistó, atravesó la barrera de contención y cayó al vacío desde la estructura, donde se incendió por completo tras el impacto. Como consecuencia del violento siniestro, el conductor perdió la vida de manera instantánea.

 

El hecho ocurrió sobre el puente Justo José de Urquiza, cuando el camión circulaba en sentido norte-sur, desde Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el informe preliminar difundido por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, las causas que provocaron la pérdida de control del rodado todavía son materia de investigación.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas.
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas.

 

El siniestro movilizó un amplio operativo de emergencia en la zona, donde trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, dotaciones de Bomberos y servicios de emergencias para combatir el incendio, asegurar el lugar y asistir en las tareas posteriores al accidente.

 

El camión cayó al vacío y se incendió

 

Según la información oficial, el vehículo involucrado fue un camión Volkswagen 19.320 con semirremolque que transportaba una carga de soda cáustica. Luego de despistarse, atravesó la defensa lateral del puente y cayó hacia el sector oeste de la estructura.

 

El impacto contra el suelo provocó un incendio generalizado que consumió rápidamente el camión, generando una intensa columna de humo visible desde distintos sectores del complejo Zárate-Brazo Largo.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas.
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas.

 

Debido a la magnitud del siniestro y al riesgo que representaba la carga transportada, las autoridades dispusieron restricciones en la circulación mientras los equipos especializados desarrollaban las tareas de control del fuego y aseguraban el área.

 

Falleció el conductor del camión

 

Horas después del accidente, las autoridades confirmaron que el conductor falleció como consecuencia del impacto.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas.
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas.

 

La víctima fue identificada como Alejandro Suárez, de 45 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el parte oficial, el hombre murió en el lugar del hecho a causa de las graves lesiones sufridas tras la caída del vehículo.

Temas:

Accidente puente urquiza zárate brazo largo Entre Ríos
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