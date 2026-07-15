Un menor apuñaló a un hombre durante los festejos por el triunfo de Argentina en Federación

REDACCIÓN ELONCE
Herido con un arma blanca fue el saldo de una gresca durante los festejos por la victoria de la Selección. La víctima sufrió lesiones de gravedad y debió ser derivada al hospital de Concordia.
Un herido con un arma blanca, dejó un enfrentamiento registrado durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina de fútbol en la ciudad de Federación.
El hecho ocurrió en la intersección de avenida San Martín y avenida 25 de Marzo, donde personal policial intervino tras ser alertado sobre una pelea entre varias personas.
De acuerdo con la información suministrada por la Jefatura Departamental Federación, un hombre mayor de edad resultó lesionado con un arma blanca, presuntamente por un adolescente involucrado en la gresca.
En una primera instancia, el herido fue trasladado al hospital local, aunque debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la zona axilar y el omóplato del brazo izquierdo, los médicos dispusieron su derivación urgente a un nosocomio de la ciudad de Concordia para recibir atención de mayor complejidad.
Intervino la Fiscalía
Respecto del presunto agresor, un menor de edad, la Policía informó que, por disposición de la fiscal de turno, una vez finalizadas las diligencias de rigor fue entregado a sus progenitores.
El adolescente quedó supeditado a la causa judicial mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina.