Mural contra Trump en Teherán: exhiben una imagen del presidente de EE.UU. dentro de un ataúd

El mural contra Trump en Teherán fue instalado en la Plaza Enghelab en medio de la creciente tensión entre Irán y Estados Unidos. La obra muestra al mandatario estadounidense dentro de un ataúd y contiene un mensaje que reclama venganza.
El mural contra Trump en Teherán volvió a reflejar el clima de máxima tensión que atraviesan Irán y Estados Unidos. En las últimas horas, una nueva obra fue instalada en la Plaza Enghelab, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital iraní, donde diariamente transitan millones de personas. La imagen exhibe al presidente estadounidense, Donald Trump, dentro de un ataúd negro y acompaña la escena con un mensaje de fuerte contenido amenazante.
La intervención fue difundida por medios iraníes y se suma a la extensa tradición de propaganda política que caracteriza a ese espacio de la ciudad. El mural apareció en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y por los reiterados llamados a la venganza promovidos por sectores radicales del régimen iraní.
La obra no deja lugar a interpretaciones respecto de su contenido. Debajo de la representación del mandatario estadounidense puede leerse la frase: "Mataremos a Trump", un mensaje que vuelve a poner de manifiesto el nivel de confrontación política y militar entre ambos países.
La Plaza Enghelab, un símbolo de la propaganda política
La Plaza Enghelab constituye uno de los principales puntos neurálgicos de Teherán. Además de ser un importante centro de circulación urbana, el lugar se convirtió desde hace décadas en un espacio elegido por las autoridades iraníes para difundir mensajes políticos dirigidos tanto a la población local como a la comunidad internacional.
Su nombre, que significa "Plaza de la Revolución", fue adoptado tras la Revolución Islámica de 1979, cuando fue derrocado el sah Mohammad Reza Pahleví y se instauró el actual sistema político de la República Islámica.
Desde entonces, la gigantesca cartelera ubicada en ese sector de la ciudad es utilizada periódicamente para exhibir imágenes vinculadas con los principales acontecimientos políticos y militares que involucran al país. En distintas etapas aparecieron representaciones de líderes religiosos, comandantes militares y consignas relacionadas con los conflictos regionales.
Un mensaje en medio del conflicto
La aparición del nuevo mural coincidió con un escenario de renovada tensión entre Irán y Estados Unidos, en el marco de la guerra que afecta a Medio Oriente.
Según los reportes difundidos por medios iraníes, la obra forma parte de una serie de expresiones impulsadas por sectores radicales que reclaman represalias tras los últimos acontecimientos vinculados al conflicto.
En paralelo, el propio Donald Trump había manifestado públicamente durante los últimos días que existían amenazas dirigidas contra su vida. A través de su red social sostuvo que Irán había realizado advertencias relacionadas con un eventual intento de asesinato y afirmó que Estados Unidos mantenía capacidad de respuesta frente a cualquier agresión.
A su vez, el diario The Wall Street Journal informó que Israel habría advertido a funcionarios estadounidenses sobre presuntos planes iraníes para llevar adelante un magnicidio, aunque esos reportes forman parte del complejo escenario de acusaciones cruzadas que caracteriza la actual confrontación entre ambos países, publicó Clarín.
Una práctica frecuente en Teherán
Los murales de contenido político forman parte del paisaje urbano de la capital iraní desde hace décadas. En avenidas, edificios públicos y plazas pueden observarse representaciones vinculadas con la política exterior del país, la Revolución Islámica y los conflictos mantenidos con Estados Unidos, Israel y otras potencias occidentales.
Las autoridades suelen actualizar esas imágenes de acuerdo con la evolución de los acontecimientos internacionales, transformando a la Plaza Enghelab en uno de los principales espacios de comunicación visual del régimen.
Por ese lugar también pasaron retratos de dirigentes políticos y militares iraníes, además de mensajes relacionados con diferentes episodios del conflicto regional, consolidando a la cartelera como uno de los principales símbolos de la narrativa oficial.