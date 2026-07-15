Subieron a 4.829 los muertos por los terremotos en Venezuela y casi 30.000 personas siguen desaparecidas

El número de fallecidos por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.829, según el último balance oficial difundido este miércoles por el Gobierno. Además, 17.907 personas permanecen alojadas en 106 campamentos transitorios, mientras continúan las tareas de asistencia y búsqueda en las zonas afectadas.

Por otra parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela informó que 29.882 personas continúan sin ser localizadas, una cifra similar a la reportada el día anterior y que refleja la magnitud de la tragedia.

De acuerdo con el informe difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los planes de contingencia implementados por el Ejecutivo permitieron asistir hasta el momento a 128.324 familias y brindar atención médica a 34.872 pacientes.

Aumentó el número de víctimas

El balance anterior, dado a conocer el martes, registraba 4.734 fallecidos y 20.857 personas sin vivienda, por lo que el nuevo reporte confirmó un incremento tanto en la cantidad de víctimas fatales como en el avance de las tareas de asistencia.

Mientras continúan las labores de rescate y reconstrucción, las autoridades mantienen operativos de emergencia en distintas regiones afectadas por el doble movimiento sísmico.

El Parlamento debió trasladar sus sesiones

Las consecuencias de los terremotos también alcanzaron a edificios públicos. La Asamblea Nacional de Venezuela trasladó sus sesiones ordinarias a un centro de exposiciones en Caracas debido a los daños estructurales que sufrió el Palacio Federal Legislativo.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que el doble terremoto provocó afectaciones en distintas áreas del edificio, incluida la cúpula, que había sido restaurada recientemente.

"En cuanto podamos seguir sesionando desde allí, allí estaremos, pero mientras eso no ocurra, el sitio de reunión será este", afirmó.

La Unesco colaborará en la recuperación de escuelas

En paralelo, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que el Gabinete Social recibió a una comisión de la Unesco para coordinar la evaluación de los daños sufridos por la infraestructura escolar.

El objetivo es diseñar planes de contingencia que permitan garantizar la continuidad educativa y preparar el inicio del ciclo lectivo 2026-2027 en condiciones seguras para las regiones afectadas.

Las autoridades trabajan en protocolos específicos para el regreso a clases y en la recuperación de los establecimientos dañados por los movimientos sísmicos.