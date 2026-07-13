El conmovedor mensaje del futbolista argentino que perdió a su familia en Venezuela

El futbolista perdió a su familia tras los terremotos en Venezuela

Lucas Trejo perdió a su familia en Venezuela y, tras varios días de silencio, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos, Aarón y Ainhoa, quienes murieron como consecuencia del doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio.

El futbolista cordobés publicó una fotografía en la que aparece junto a su familia y acompañó la imagen con una frase cargada de dolor: "Los amo, todos los días, por siempre".

Se trató de la primera publicación realizada por el defensor desde que se confirmó el fallecimiento de sus seres queridos.

La búsqueda tras el derrumbe

Yanina Maranella y los dos niños permanecieron desaparecidos durante varios días luego de que el edificio donde se encontraban, en Playa Grande, estado de La Guaira, colapsara a raíz de los terremotos.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, Trejo permanecía concentrado con su equipo en Caracas para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela.

Desesperado por la situación, el jugador recurrió entonces a sus redes sociales para pedir ayuda.

"No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí", escribió durante las primeras horas posteriores al desastre.

El dolor de la familia

Tras conocerse el desenlace, familiares del futbolista revelaron el difícil momento que atravesó.

Karen Trejo, hermana del jugador, contó que Lucas permaneció profundamente afectado por la tragedia y colaboró personalmente en las tareas de búsqueda entre los escombros.

"Lucas nunca pudo tener su teléfono porque estuvo sacando escombro por escombro", relató en declaraciones a medios cordobeses.

Más de 4.300 muertos

El doble terremoto registrado el 24 de junio dejó un saldo devastador en Venezuela. Según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cifra oficial de víctimas fatales ascendió a 4.333 personas.

Las zonas más afectadas fueron Caracas y, especialmente, el estado de La Guaira, donde numerosas familias continúan alojadas en refugios temporales luego de perder sus viviendas durante el desastre.