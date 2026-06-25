Futbolista argentino en Venezuela busca a su familia que está desaparecida tras los terremotos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se registraron en la noche del miércoles en Venezuela, dejando hasta el momento más de 160 muertos y casi 1000 heridos, además de un número desconocido de desaparecidos, entre los que se encuentra la familia de un futbolista argentino.

Aunque todavía no hay información oficial, se confirmó que se desconoce el paradero de la familia de Lucas Trejo, un futbolista argentino que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira. Hasta el momento, solo se sabe que el edificio en el que viven colapsó.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el defensor de 38 años en una publicación que realizó en sus redes sociales.

En este contexto, compartió una imagen junto a su esposa y sus dos hijos, así como sus nombres para facilitar la búsqueda. Mientras que la mujer fue identificada como Yanina Maranella, los menores de edad son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

El jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira se encontraba en la capital venezolana junto a su equipo, ya que debían disputar el primer partido de la copa local este mismo miércoles ante el Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.

Los sismos que sacudieron el centro y norte del país provocaron el desplome de numerosos edificios en Caracas y la región costera de La Guaira. A raíz del desastre desatado, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia.

“Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia”, manifestó Rodríguez durante la conferencia de prensa que brindó por la noche. Asimismo, indicó que los servicios de emergencia trabajaban en “salvar tantas vidas como Dios lo permita”.

Recomendaciones para los argentinos en Venezuela

Por medio de un comunicado, la Cancillería argentina expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que se registraron. “La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, manifestaron.

En línea con esto, las autoridades aconsejaron a los ciudadanos argentinos que residen en Venezuela seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, en caso de ser necesario, evacuación. Además, los servicios consulares pusieron a disposición vías de contacto específicas para quienes se hayan visto afectados por los sismos.

De esta manera, indicaron que los compatriotas que requieran asistencia o deseen informar su situación pueden comunicarse con la Cancillería argentina a través de los correos electrónicos diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar. Además, se habilitaron dos líneas telefónicas para atención exclusiva mediante WhatsApp y mensajes de voz: +5491150615903 (solo WhatsApp) y +5491150407243 (solo mensaje de voz).